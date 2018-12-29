元旦連假大學生返家遇惡火　鐵窗木板「阻斷逃生路」母子雙亡

▲元旦連續假期，詹姓大學生返家遇火災，疑似鐵窗及木板隔間，阻礙逃生，造成詹姓母子雙亡。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

元旦連假首日，彰化縣福興鄉彰鹿路凌晨透天民宅29日發生火災，返家過節的詹姓男大一生，與母親陳姓婦人，因火勢猛烈，受困2樓及3樓廁所，由於屋前後均有鐵窗阻隔，被救出送醫均告不治，另有隔鄰一名76歲老婦人受輕微嗆傷，起火點疑是1樓，原因由消防局調查中。

今天凌晨1時許，福興鄉驚傳火警，消防局據報派出26輛水車、救護車及48名消防人員趕往搶救，到場時火勢已蔓延到2、3樓，濃煙也竄到隔壁，消防員先將隔壁一名76歲老婦搶救出來，所幸輕微嗆傷，半小時後控制火勢。

先行逃出的詹姓屋主向消防人員說「找不到兒子，不知道是否在家」，消防人員清理火場後，先在2樓後側房間浴室找到49歲的詹妻，清晨3時許再從3樓後側房間浴室搶救出就讀大一美術系的18歲詹姓兒子，腿部有燒傷，不過2人獲救時均已無生命跡象，送鹿基醫院搶救後仍不治。

消防局指出，這棟透天厝，是鋼筋水泥住宅，一樓是屋主做汽車電機營業，堆置大量雜物，二樓以上前後均有加有鐵窗，房間都是易燃的木板隔間，火勢一發不可收拾，4樓頂樓又加蓋嚴重影響逃生機會，消防人員到場必須架梯，破壞鐵窗才有辦法搶救。

消防局第三大隊大隊長施順仁說，睡在2樓的詹姓屋主，發現1樓起火時，打開鐵捲門，此時外面強風灌進屋內助長火勢，讓濃煙直往樓上竄升，詹姓屋主的妻、兒，躲在廁所影響逃生機會，正確做法應將房間關住，並堵住空隙，防止濃煙進入，並立即求救，爭取存活時間，此外，隔鄰老婦人能獲救，是家中警報器發揮作用，同時呼籲民眾踴躍裝置，為居家安全增加一層保障。