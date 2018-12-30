別惹學姐森77！　黃瀞瑩甜笑喊：我最討厭亂丟垃圾的人♥





▲北市環保局找來學姐黃瀞瑩拍宣導片，希望大家垃圾不落地。（圖／翻攝自臺北市環保局影片）

政治中心／綜合報導

為迎接2019年的到來，台北市政府規畫了「2019台北最HIGH新年城跨年晚會」讓民眾狂歡一整夜，但正當大家開心慶祝新年時，一旁清潔隊員卻在煩惱垃圾該如何處理。針對此事，台北市環保局特別邀請市府副發言人「學姐」黃瀞瑩拍宣導影片，呼籲大家不要亂丟垃圾，「我最討厭亂丟垃圾的人了！」

台北市環保局今年準備了14輛小型掃街車、66組造型垃圾桶在「2019台北最High新年城」活動現場，結束後的散場動線增設55個太空包垃圾袋，希望能提升跨年晚會結束後的環境清理作業速度，也期盼大眾能做到「垃圾不落地，維護整潔更美麗」。

另外，北市環保局還邀請吉祥物「熊讚」、「學姐」黃瀞瑩一同拍攝2支宣導影片，一支是替「2019台北最High新年城」打廣告，另一支則是宣導垃圾不落地，落實回收分類。儘管2支影片主題不大相同，但唯一共同的是，黃瀞瑩皆在影片內強調「我最討厭亂丟垃圾的人了！」希望大家一起維護環境整潔，共享歡樂，不留垃圾。

值得一提的是，環保局將在31日北市府南門前，舉辦小型掃街車展示活動，只要民眾於規定時間內到場打卡拍照和按讚，就能獲得「限量發送」的精美小禮物，歡迎大家共襄盛舉。

●小型掃街車展示活動

時間：2018年12月31日下午16點、17點、18點、19點

地點：臺北市府大樓「南門」

活動方法：先至「臺北市政府南門」小掃展示現場，按讚「臺北市環保局」臉書粉絲團，出示按讚頁面，即可獲得精美小禮物。每整點時段「限量發送」500 份小禮物，一共2000份，依現場發送狀況為主。