被質疑專業、批評「沒外表憑什麼紅」　學姐黃瀞瑩：還是會難過…





▲台北市政府副發言人黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲7月參與網路節目錄製「一日幕僚」，意外捧紅了長相清秀的幕僚黃瀞瑩，使她被網友封為「學姐」。不過黃瀞瑩卻坦言，人紅是非多，看到有人質疑「妳的專業是什麼」，甚至評論她沒有什麼外表，到底「憑什麼紅」時，還是會感到難過。

黃瀞瑩接受《風傳媒》訪問時透露，現在走在路上大家都認得她，也會有民眾偷偷拍照，連去日本也有人認出來。然而有人喜歡就會有人討厭，平常自己看看臉書、PTT，會發現還是有很多人在罵他們，「一開始很在意這些留言，現在還是會在意不好聽的評論。」

▲黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

黃瀞瑩舉例，有人會問她的專業是什麼？甚至說她根本沒有什麼外表，「到底憑什麼紅？」但爆紅不是刻意操作安排的，當初也沒想過會這樣，所以看到這些留言會覺得滿難過的；不過也有些人會給予她很好的建議，例如有人認為她講話有些不清楚，這對黃瀞瑩而言，就是很好的回饋。

除了面對網路流言蜚語，走紅後日常生活也開始有所改變。例如台北市長柯文哲在議會備詢時，會有新聞媒體直接對著黃瀞瑩拍，甚至被狗仔一路跟拍，讓她學到要更加謹慎。至於出去跟朋友吃飯被拍了幾次，黃瀞瑩說，現在要跟朋友吃飯或回家前，都會看旁邊車子裡面有沒有人。

至於如果沒有爆紅，當初選戰定位是否有所不同？黃瀞瑩說，應該會不一樣，若沒有爆紅，可能還是待在幕後。針對自己一夕間爆紅，她說，其他政黨可能有很多新星，但柯文哲只有一個人，身旁沒有知名的大頭，所以大家把目光放在他們身上也是理所當然。而台北市政府發言人劉奕霆則說，平常就要面對媒體，本來就是公眾人物，所以影響不大；副發言人柯昱安也認為工作內容差不多。

▼柯昱安、劉奕霆、黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）