學姐黃瀞瑩被「熊抱」　網友崩潰喊：放開那個女孩！

▲學姐被「熊抱」。（圖／翻攝黃瀞瑩臉書）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲7月參與網路節目錄製「一日幕僚」，意外捧紅了長相清秀的幕僚黃瀞瑩，網友封她為「學姐」，擁有超高人氣的黃瀞瑩27日在臉書PO出一張被熊讚擁抱的照片，幽默寫下「被熊抱了啦」，「#首度合作」、「#熊讚是個專業的前輩」，引起大批網友崩潰喊，「放開那個女孩！」

網友回說，「裡面是阿公還是陳百祥，扇子拿來了啦～」、「裡面的工讀生給我出來 扇子拿來」、「請教熊肉火鍋的料理方法」、「怎麼看都是邰哥在裡面」、「放開那個女孩」、「明年的今天是熊讚的祭日」、「工讀生福利這麼好哦XD」

▲「學姐」黃瀞瑩。（資料照／記者屠惠剛攝）

小牛柯昱安也留言「裡面是局長(誤)」，引來網友說「這樣陷害大熊長官好嗎？」、「大熊快出來」、「大熊要被通緝了」、「有人洩密了」、「這時候要請局長提出不在場證明了」，還有人說「確定不是市長？」、「 我覺得不是！因為局長穿不下....」，討論串也吸引大熊劉奕霆tag小牛回應「柯昱安............」，透露出他的無奈。

台北市長柯文哲24日公布小內閣名單，由於發言人劉奕霆接任觀傳局長，因此副發言人部分由「學姐」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安共同接任，替劉奕霆分擔發言人的工作。

▼柯昱安說「裡面是局長」。（圖／翻攝黃瀞瑩臉書）