中美建交四十年　王毅一句話「神比喻」要美為貿易戰解套

▲明年適逢中美建交40年，王毅引用孔子的「四十而不惑」，比喻和寄語兩國關係發展。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

明年適逢中美建交四十年，談到近期的貿易爭端，中國外交部長王毅29日接受《人民日報》採訪時，舉孔子的「四十而不惑」比喻和寄語兩國關係發展，更以此向美方喊話，說中美「合則兩利，鬥則俱傷」，在經濟全球化深入發展的時代，雙方應穿透迷霧、排除干擾，確立「不惑的定力」，否則必將傷及自身。

王毅強調，中美經貿摩擦是美方挑起的，這種單邊主義的做法不符合雙方的利益，不符合世界貿易組織的規則。

他說，不久前，習近平主席和美國總統川普在G20峰會期間舉行成功會晤，雙方進行深入的戰略溝通，達成了重要共識，「不僅阻止了貿易摩擦的進一步升級，推動問題重回對話協商解決的軌道，也確立了謀求合作共贏的目標」。

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平G20見面。（圖／路透社）

王毅提到，2019年是中美建交40周年，他舉孔子說「四十而不惑」當作比喻，認為中美交往40年來的教訓和啟示集中到一點就是「合則兩利，鬥則俱傷」，因此要確立這一「不惑的定力」，認識到合作才是唯一的正確選擇。

王毅認為，在中美利益已經高度融合的今天、經濟全球化深入發展的時代，雙方應該穿透迷霧，排除干擾，重溫這一寶貴的共識，因為「冷戰思維最終只能孤立自己，零和博弈到頭來必將傷及自身」。

▲中美貿易戰示意圖。（圖／視覺中國）



另對於中俄關係發展，王毅說，兩國把彼此視為全面戰略協作夥伴，在兩國元首的高度互信和戰略引領下，兩國關係始終堅如磐石、穩若泰山，正在成為維護世界和平穩定的戰略平衡力量。明年是中俄建交70週年，一定會百尺竿頭、更進一步。

王毅也提到，2018年是全面貫徹十九大精神的開局之年，未來還將繼續在國家主席習近平「十個堅持」的外交思想下，推進人類命運共同體的構建，開啟中國特色大國外交新征程。

▼中國外交部長王毅。（圖／路透）