習近平願兩岸深化交流　周志懷：雙方都願意　力度將前所未有

▲周志懷。（圖／記者蔡浩祥攝）

大陸中心／綜合報導

中國國家主席習近平29日出席全國政協委員會新年茶話會時，談及2019年兩岸關係時表示，「我們要推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞親情」。大陸兩岸關係學者周志懷指出，兩岸和平發展肯定是大陸要推動的目標，這次特別著重於交流，因為兩岸多交流、多往來，才有可能達到增進親情。

《聯合新聞網》報導指出，前大陸社科院台灣研究所所長、華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷提到，兩岸目前要進行雙方公權力的互動、交流仍很困難，而城市交流方面是撬動兩岸關係發展的槓桿，估計未來會更活躍、力度更強。

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「推動交流是大陸基本的政策，而在民進黨執政後，兩岸交流單向的程度要大一點」。周志懷強調，「九合一選舉結果出爐後，情況有了變化，如果地方首長與大陸雙方都有意願，城市交流的力度可能前所未有」。

談大陸未來對台的措施，他提到，「2月公布的『惠台31條』成果很好，將會再加大力度，這是基本的方向」，「現在兩岸處在冷和平的情況下，大陸會透過『單向施策』的模式，去做自己能做的」。

▼周志懷。（圖／中新社）