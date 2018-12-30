陸2018航天最終任務！　「一箭七星」搭載鴻雁星座升空

▲中國成功發射6顆雲海二號衛星和鴻雁星座首顆試驗星。（圖／翻攝自新華網，下同。）

大陸中心／綜合報導

酒泉衛星發射中心29日16時用長征二號丁運載火箭（及遠征三號上面級），成功將6顆雲海二號衛星和搭載發射的鴻雁星座「首顆試驗星」送入預定軌道。據了解，這次「一箭七星」發射是中國2018年度航天發射「收官」任務，也是長征系列運載火箭第297次航天飛行。

《新華網》報導，雲海二號衛星主要用於大氣環境要素探測、空間環境監測、防災減災和科學試驗等領域。鴻雁星座是航天科技集團有限公司研製的全球低軌衛星移動通信與空間互聯網系統，此次搭載發射的首顆試驗衛星主要用於開展低軌移動通信功能驗證試驗。

據了解，鴻雁星座將成為中國首個滿足基本衛星數據通信需求的系統，在太空中構建一條四通八達、覆蓋全球的信息「絲路」。中國航天科技集團東方紅衛星移動通信有限公司總經理謝雲指出，建設鴻雁星座是支撐國家空間基礎設施發展的重要舉措，也是維護中國全球利益的重要手段。

數據顯示，中國網絡覆蓋率在2015年才首次超過50%，而在世界範圍內，這一比例在2018年仍未超過50%，在高山荒漠、深海遠洋等偏遠區域，仍存在通信空白。未來鴻雁星座的建設將徹底改變這一現狀，其完成後具備全天候、全時段及在複雜地形條件下的實時全球雙向通信能力，為海洋、兩極、偏遠鄉村、山區、海外等用戶提供通信保障。

按照規劃，鴻雁星座一期預計在2022年建成並投入運營，系統由60顆核心骨幹衛星組成，主要實現全球移動通信、物聯網、導航增強、航空監視等功能；二期預計2025年完成建設，系統由數百顆寬帶通信衛星組成，可實現全球任意地點的互聯網接入。兩期系統建成後，數百個小鴻雁可填補地球表面的通信空白，構建中國自主「海、陸、空、天」一體的衛星移動通信與空間互聯網接入系統。