快訊／警追30小時「開3槍」逮陽信銀行搶匪　疑是六福皇宮主廚

記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區篤行路上的陽信銀行，28日下午1時50分許遭歹徒持槍行搶，130秒就搶走334萬元現金後逃逸，專案小組當日深夜在板橋微風運河第五停車場內，找到歹徒犯案用的贓車及作案用的玩具槍，以及歹徒換下的衣服及手提袋，就在29日晚間6時許，專案小組掌握犯嫌蹤跡，在板橋大觀路1段巷內開3槍逮捕搶匪，並在其家中找到贓款。

專案小組調查，當時搶匪先將機車停在人行道後，下車後進入銀行拔出預藏的手槍先大喊「不要動！」，接著又按照SOP大喊「搶劫！」行員看到槍枝後心生懼意不敢反抗，搶匪靠近櫃台後先是自行翻動現金，又要行員帶著他前往裡面房間，把現金裝到自備的袋子裡，接著就火速跑出銀行後騎上摩托車，沿著篤行路後朝板橋方向逃逸。

▲板橋陽信銀行搶匪拒捕衝撞，警開3槍制伏。（圖／翻攝自我是板橋人）



經過追查發現，歹徒將搶匪作案用的贓車丟棄在蘆洲區微風運河第5停車場，將車輛停放在此，犯案後回到停車場換車，試圖拖延警方辦案，警方也針對機車上的指紋進行採證，並在橋下公共流動廁所發現搶匪作案用的衣物及裝現金的包包，將採集毛髮進行DNA比對鑑驗，經掌握身分後晚間6時許在板橋大觀路1段巷內埋伏，一舉逮捕搶匪。

據了解，該名搶匪疑似是六福皇宮的主廚，將作案用衣服、提袋、鞋子等棄置於自行車租借站公廁內，又拿贓款前往台北市贖回日前典當的自小客車後返家，警方掌握其行蹤，在其開車至大觀路時要將其攔下，但搶匪卻拒捕加速衝撞，員警才開3槍將其制伏，目前家中剩餘款項警方仍在清點當中。

▼板橋陽信銀行搶案監視器曝光，嫌犯130秒犯案完畢後逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝）

