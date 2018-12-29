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社會 社會焦點 保障人權

月初才演練「警探市長」面子難掛　玩具槍匪劫板橋陽信銀行334萬

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記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區篤行路上的陽信銀行，28日下午1時50分許遭歹徒持槍行搶，130秒就搶走334萬元現金後逃逸，專案小組當日深夜在板橋微風運河第五停車場內，找到歹徒犯案用的贓車及作案用的玩具槍，以及歹徒換下的衣服及手提袋，仍在追查當中；諷刺的是在月初4號時，板橋分局才舉辦防搶演練，當時還以「北漂俏警花勇救人質」為標題，不料不到1個月就在轄內發生搶案，讓甫上任的「警探市長」侯友宜面子掛太不住。

專案小組28日晚間11時許追查發現，歹徒將搶匪作案用的贓車丟棄在蘆洲區微風運河第5停車場，將車輛停放在此，犯案後回到停車場換車，試圖拖延警方辦案，警方也針對機車上的指紋進行採證，並在橋下公共流動廁所發現搶匪作案用的衣物及裝現金的包包，將採集毛髮進行DNA比對鑑驗。

▼專案小組在蘆洲微風運河橋下廁所找到搶匪作案用的衣物。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋陽信銀行搶案，專案小組在蘆洲微風運河橋下廁所找到搶匪作案用的衣物。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼板橋陽信銀行搶案監視器曝光，嫌犯130秒犯案完畢後逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼板橋陽信銀行搶案監視器曝光，嫌犯130秒犯案完畢後逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝）

專案小組調查，當時搶匪先將機車停在人行道後，下車後進入銀行拔出預藏的手槍先大喊「不要動！」，接著又按照SOP大喊「搶劫！」行員看到槍枝後心生懼意不敢反抗，搶匪靠近櫃台後先是自行翻動現金，又要行員帶著他前往裡面房間，把現金裝到自備的袋子裡，接著就火速跑出銀行後騎上摩托車，沿著篤行路後朝板橋方向逃逸。

諷刺的是在12月4日板橋警分局才舉辦防搶演練，當時警方假設狀況為2名搶匪持槍往入文化路上的板信銀行，搶走現金20萬元後逃逸，並挾持一名正在運動的民眾，最後在警方心戰喊話下歹徒棄械投降；新聞稿還以「板橋警攔截圍捕，北漂俏警花勇救人質」為標題，不料24天後案件不如劇本上演。

真實世界比演練還要殘酷得多，陽信銀行的歹徒當時持玩具槍闖進大喊「搶劫，不要動！」連槍都沒開，行員、保全就驚呆不敢反抗，第一時間也未通報，讓歹徒輕易跳進小金庫內劫走334萬多元，比起一般落魄搶匪只在櫃台處「搶了就跑」更懂得門道，犯行也更加大膽。轄內發生重大搶案，也讓剛上任4天主打治安牌的新科「警探市長」侯友宜汗顏，新北市中心遭搶讓治安疑慮再次浮上檯面。

▼月初進行防搶演練並未派上用場。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋分局月初才進行防搶演練。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋分局月初才進行防搶演練。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼正妹行員嚇到趕緊打電話報平安。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼板橋銀行搶案。（圖／記者陳雕文攝）

民眾聽到銀行搶案，大多數的反應都是「什麼時代了，還有人拿槍搶銀行？」令人不敢置信這年頭還有人甘願冒如此的風險，不僅搶到沒有命花，甚至還會面臨重罪，不如參加詐騙集團「CP值」還比較高。根據警政署統計，107年度全台共發生5件金融機構的搶案，而且全數偵破，近年的搶案破案率也近乎百分百，如今板橋搶案能否順利告破，全台民眾都等著看。

而台灣搶案歷史得民國70年的李師科案說起，當時他持改造手槍射殺員警後，再持搶來的警槍闖入土地銀行古亭分行洗劫，搶走540萬元，最後遭到槍決。從91年至101年間，北市出現赫赫有名的「雨衣大盜」，共犯下7件運鈔車搶案，劫走5483萬元，並造成1名保全員死亡、8名保全員輕重傷，讓社會各界聞搶色變。後來王淵落網，證實犯下其中3起，才讓這股搶銀行歪風暫歇。

►畫面曝光！持槍匪「130秒」劫板橋陽信銀行　騎車逃亡警圍捕

►銀行搶案新進度！持槍搶銀行3百萬　警在蘆洲找到機車

▼警方對贓車進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方對贓車進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋銀行搶案。（圖／記者陳雕文攝）

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關鍵字：侯友宜,警探,板橋,陽信銀行,搶案,玩具槍,防搶演練

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