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假冒人資問三圍！ 　她揭「航空業詐騙」：利用我們的夢想

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▲▼空服員，空姐，空服員服務，空姐服務，機上服務，機艙服務，客艙，機艙，台灣虎航，廉價航空，低成本航空，LCC。（圖／記者蔡玟君攝）

▲空服員示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張嘉晏／綜合報導

某些有心人士會利用夢想進入航空業的考生做出違法之事，日前又有網友爆料，自己接到自稱是航空公司員工的電話，竟要求她「提供三圍」，讓她相當疑惑。所幸她提高警覺，及時打電話到相關單位求證，才沒有因此上當。事後她也po出自己經驗，提醒其他考生不要輕易受騙。

一位匿名女網友在Dcard上表示，她日前接到一通「自稱虎航人資」的電話，對方表示有2個正取生沒報到，所以要再從其他履歷上選10位求職者呈報上去，要求她提供臉書和ig。

原po心想社群帳號太隱私，所以就提供對方line，想說有問題的話還可以封鎖。她表示，這位名為「萬總」的人希望她提供正面照片。原po問對方為何不先從備取的名單裡找，對方則是隨便帶過，而她也聽話提供照片。

萬總接著又說，「晚點會有一位制服的廠商（張X亮）打電話給你，廠商會打給你做制服問卷。」原po沒多久就接到這位張先生的電話，對方自稱是虎航制服的設計人員，也是知名內衣品牌的設計廠商，然後就直接詢問原po三圍。

女網友因此起了警覺心，就告訴對方「這有點私密，我去旁邊再回撥給您。」接著她便趕緊向虎航求證，對方才說近期不只有一位受害者反應，並強調目前空服正取考生都還沒報到，體檢也未結束，沒有所謂放棄報到的問題，目前已呈報上級，請大家要注意自身安全。

▲▼空服員，空姐，空服員服務，空姐服務，機上服務，機艙服務，機上安全檢查，客艙，機艙，台灣虎航，廉價航空，低成本航空，LCC。（圖／記者蔡玟君攝）

▲不少考生懷著航空夢，不放棄任何希望，卻屢遭有心人士利用。示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者蔡玟君攝）

差點受害的原po也呼籲大家務必小心，「對於一個懷有航空夢的人來說，一絲絲希望都會想緊緊抓牢，我想這也是為什麼會專找想進航空業的求職者吧！」

網友表示想到就覺得噁心，「推一個，讓更多有航空夢的人看見」、「幸好原po警覺性夠高」、「幫推，一定要注意安全」。也有不少人質疑應徵者個資是從哪裡流出，「說不定是內部人員」、「有可能是人力銀行」、「若是事先上網po求職履歷，所以我想應該是從數字人力銀行那邊流出的，就好比在各大社群網站申請會員，那個官網就會有你的個資，然後有心人士就會去盜資料」。

另外，今年7月本站也曾報導過一名假冒長榮航空面試官的「萬姓男子」，一樣以履歷表為由，在車內性侵被害女子得逞。雖然萬男辯稱自己沒有假裝長榮面試官，是幫仲介公司徵人，但最後罪證確鑿，仍被台北地檢署依強制性交罪起訴。

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關鍵字：Dcard,詐騙,人資,虎航,空姐,三圍,航空業

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