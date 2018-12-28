警阻匯款30萬元　雲林阿嬤大怒「你會害死我女兒」

▲西螺警分局員警成功攔阻曾姓阿嬤被詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

「老人真的比較好騙？！」西螺鎮一名70歲曾姓阿嬤，26日神色緊張到農會要匯款30萬元到詐騙集團指定的帳戶，遭到行員與警方攔阻，阿嬤還怒氣沖沖的說「你會害死我女兒」，經過警員廖正發，先一番勸說再連絡到女兒，才知道原來是一場騙局， 27日阿嬤和女兒專程買了飲料向農會行員與警方致謝。

西螺警分局指出，曾阿嬤26日上午接到假冒女兒的詐騙電話，歹徒假冒女兒的聲音，口氣十分著急，佯稱向人借錢遭逼債，急需周轉，否則恐遇不測，有生命危險，於是立即趕往西螺農會，準備依照對方的指示匯款30萬元到指定的戶頭。

▲西螺警分局員警成功攔阻曾姓阿嬤被詐騙。

員警37歲廖正發與25歲塗鈺獲報趕至農會，廖正發看到阿嬤還在跟歹徒通話，便從阿嬤手中接過電話，要向歹徒詢問時，歹徒一聽到廖員聲音便立即沈默掛斷電話，並且關機。阿嬤焦急不已地說，「啊！你會害死我女兒啦…」。

廖正發從阿嬤手機的通迅錄，找到阿嬤女兒曾小姐，曾小姐在電話中說「我人在嘉義工作，也很安全，也沒向別人借款」，此時阿嬤才知道自己被詐騙了。

▲西螺警分局長符基強前往西螺鎮農會中山分部頒發感謝狀予代理主任鄭美慧、專員林麗敏及課員廖淑惠。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

西螺警方局員警廖正發從106年8月至今已成功阻止過5起詐騙案，阻詐金額已達326萬元，封為「阻詐達人」，西螺警分局長符基強特前往西螺鎮農會中山分部頒發感謝狀予代理主任鄭美慧、專員林麗敏及課員廖淑惠，感謝她們機警通報；符分局長並當面關懷曾阿嬤，叮嚀她接獲可疑電話應先行掛斷，並向外求援。