抽查行李初體驗！母神嘴砲2句「快藏起來」　她秒認證：是親媽QQ…

▲原PO回國被抽查行李，意外認證自己真的是媽媽的女兒。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

大陸爆發非洲豬瘟疫情，如豬瘟傳播到台灣，將影響整體產業鏈，進而打擊整體經濟；因此，防檢局更是加強防範。一名女網友日前從韓國回台灣，第一次被抽查行李，忍不住把事情PO到家族群組，沒想到媽媽爆出兩句話，讓她只能QQ「是親媽！」看到貼文後，其他人都笑噴，「你媽媽好壞嘴但好可愛」。

「最近因為豬肉的問題海關抓很嚴」，一名女網友在《Dcard》表示，她從韓國回台灣時，第一次被抽查，覺得很酷就在家族群組講這件事，接著附上LINE對話截圖；只見她興沖沖地告訴家人「我被行李抽查了欸！哈哈哈哈！」底下還傳了4句話。

沒想到媽媽53分鐘後回她「快把自己藏起來」、「豬肉不能回台灣」，言下之意就是「豬肉不能回台灣→要女兒藏起來→女兒=豬」。看到這句話，原PO也很樂觀回應「沒事，他們說台製香腸是可以的」，但原文中忍不住OS「是親媽QQ」。

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▲這媽媽的嘲諷技能根本滿點啊！（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「親媽才有的反應」、「恭喜原po不用擔心身世」、「我男朋友也一天到晚說我得豬瘟，氣死了」、「剛爆出豬瘟我男友就叫我小心不要中標」、「我男友昨天一臉正經看著我說，我好擔心妳得豬瘟」、「之前寄食物給國外的朋友，我問說什麼不能寄，他回我豬肉、肉類的，也不知道為什麼嘴巴那麼賤就說那你為什麼可以過去」、「你媽跟不小心跑進我支氣管的水一樣嗆」。

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