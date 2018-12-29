比基尼沙灘路跑迎曙光　元旦呼朋引伴享受太麻里的熱情

▲台東縣太麻里為迎接2019年元旦新年，擧辦「迎曙光暨比基尼沙灘路跑活動」。（圖／太麻里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣太麻里為迎接2019年元旦新年，1月1日凌晨5時至11時於千禧曙光紀念園區熱情擧辦「迎曙光暨比基尼沙灘路跑活動」，太麻里鄉長王重仁誠摯邀請全國各地朋友到太麻里鄉迎曙光，讓新年心情「HIGH」到最高點。



太麻里鄉迎曙光活動已連續辦理多年，在2000年舉辦的迎接第一道曙光活動，曾經吸引上萬名遊客及國際各國嘉賓湧入，從此聲名大噪，並將千禧曙光紀念園區列為遊客朝聖的超優質景點，可佇立在千禧曙光園區涼亭下或漫步在沙灘上，遠眺太平洋觀日出，觀賞浩瀚的大海，徐風吹拂，感受大山大海與人的融合，是人生至高的享受與體驗。

今年活動內容包含知名原民聲樂家男高音胡待明、NSO國家交響樂團小號首席陳長伯、旮亙樂團、屋瑪客Umaq、北里社區原民舞蹈及迎曙光升旗典禮，並舉辦第八屆比基尼沙灘路跑賽活動…等活動內容精彩呈現；現場亦有農特產品、原住民傳統美食及原住民手工藝品展售。此次透過舉辦迎曙光系列活動，結合了本地豐富的人文資源，讓遊客更深刻體驗不同的在地文化，創造出新的觀光魅力。



太麻里鄉藉由此次迎曙光系列活動，希望全國遊客湧入太麻里鄉，除了有精彩的迎曙光系列活動外，也誠摯推薦至金針山觀日出、賞雲海或是到金崙溫泉享受泡湯及感受最美麗的多良火車站都是很讚的旅遊饗宴，歡迎民眾攜家帶眷，呼朋引伴，一起享受太麻里鄉給大家的熱情與歡樂。