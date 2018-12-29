　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2020非蔡英文說了算！游盈隆：2人以上就初選全民調

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖文／鏡週刊

總統蔡英文明年是否要經過黨內初選挑戰，成為民進黨主席改選的一大課題，黨主席候選人、台灣民意基金會董事長游盈隆接受本刊專訪時，舉2003年前總統陳水扁提名過程為例，強調現行黨章規定要辦總統初選又有前例，「就照制度走，開放登記！」

自認是黨內孤鳥的游盈隆指出，這次敗選象徵黨政高層捉不住民意，若政府政策抵觸黨核心價值，「黨主席不能是『yes man』，不能上頭說什麼，就說是什麼！」

 
游盈隆小檔案
  • 年齡：62歲
  • 學歷：美國北卡羅萊納大學政治學博士
  • 現職：台灣民意基金會董事長
  • 經歷：東吳大學政治系教授、陸委會副主委、海基會副董事長兼祕書長、研考會副主委、民進黨副祕書長
  • 家庭：妻施嘉玲，育有1子

民進黨主席補選將於明年1月6日舉行黨員投票，新任黨魁由行政院祕書長卓榮泰與台灣民意基金會董事長游盈隆對決。九合一選舉慘敗後，延續綠色執政是下任黨主席首要課題，是否舉辦總統黨內初選，也成為綠營內部關注的議題。

堅持初選需照制度走

「總統初選既然是黨的制度，就照制度走，開放登記！」游盈隆接受本刊專訪時強調，依現行黨章，只有1人登記，中執會會做適當處理，2人以上登記就要初選並採全民調決定，「不管是蔡（英文）或賴（清德），我不會講說一定要誰不可，搞不好還有第3個（人選）啊！」

九合一選後，總統蔡英文聲勢大跌，黨內已有要派最強的人參選2020總統大選的呼聲。（總統府提供）

前總統陳水扁2003年爭取黨內提名是民進黨唯一前例，扁上月底透過臉書「陳水扁新勇哥物語」呼籲應辦黨內初選，並納入黨員投票。對此，游盈隆表示，近日他曾經訪扁，扁提及當年爭取連任，黨內曾開放初選登記，但僅扁一人登記，才被中執會提名連任。「有制度也有慣例，有什麼理由你要去推翻呢？」

前總統陳水扁主張辦總統黨內初選，並應納入黨員投票。

至於黨內初選是否納入黨員投票？游盈隆表示，民進黨黨員只能投票選黨職，不能選公職，黨內民主已被摧毀很久。「但這次（2020大選）來不及了，只能照舊制，舊制就是全民調。」對手卓榮泰上週曾表達：「黨有機制，也要考量贏的策略。」游質疑：「什麼是贏的策略？有制度就照制度，有附加條件就意味著說你不會照制度嘛！」

九合一選戰後，游盈隆曾公開警告，若民進黨一成不變，立委及總統大選都會慘敗。他解釋，若以蔡英文總統為核心的領導階層不變，仍是同樣行為模式、決策風格、政策思維，那就很危險，他參選要帶來新氣象，不是延續原本模式的代理人。

檢討高層對民意盲目

對未來黨主席角色，游盈隆說，有黨籍總統及閣揆，黨應全力輔佐、協助，不能以黨領政，否則必然是災難。他也宣示，若政府政策抵觸黨的核心價值，黨必須發聲捍衛，「黨主席不能是yes man（唯命是從的人），不能上頭說什麼，就說是什麼！」

行政院祕書長卓榮泰28日將辭職投入黨主席選戰。

游盈隆分析，這次選戰挫敗主因是高層對民意完全盲目，例如同婚議題，執政後府院黨都挺《民法》修法，卻沒意識到社會強烈反彈，「恰好去碰到一個超級火藥庫，然後你就引爆！」他自信地說，若當黨主席，會把民進黨對民意掌握帶回到1990年代到2000年首次執政初期的水準。他也認為，人民普遍認為民進黨執政能力差，不會處理經濟、兩岸問題，政黨形象已敗壞，若新主席不瞭解問題，還是在黑暗中徒步前進，注定會失敗！

卓榮泰接受本刊專訪時，主張要大量起用立委擔任黨務主管。游盈隆直言：「那不是個好主意，事實上是個餿主意！」他強調，立委要專心問政，怎麼可能把黨務工作做好？加上明年要立委黨內初選，兼職立委到時要辭職，他主張任用有能力、有經驗，有專業的人就好。

游盈隆點名落選的前台中市長林佳龍、前立委陳其邁都是黨祕書長合適人選，照片為2人21日合體直播。（台中市政府提供）

談到理想的黨祕書長人選，游盈隆認為祕書長必須調和鼎鼐、與各派系對話，最好是黨內有分量的人。他舉1994年前主席施明德任用屏東縣長連任失利的蘇貞昌為例，這一次選戰落敗的台中市前市長林佳龍、前立委陳其邁等人都適合。他若當選，卓榮泰願任祕書長，他也覺得很好。

中國路線應辦大辯論

游盈隆日前表態，當選主席要辦中國路線大辯論。他透過專訪進一步說明，1998年民進黨曾針對許信良「大膽西進」路線進行辯論，最後達成「強本西進」共識。民進黨台獨黨綱、台灣前途及正常國家決議文代表黨內對台灣前途基本立場，經過這麼多年，是否需要增補、與時俱進？他也質疑，蔡英文2012年任黨主席時成立中國事務委員會，卻流於形式，應讓全黨參與路線辯論，達成共識，黨才會更強壯。

游盈隆強調未來的黨主席不該是「yes man」，若政府政策與黨價值抵觸，勢必要發聲。

登記參選後，游盈隆砲火不斷，自比獨來獨往的獅子、老虎，不像成群結黨的狐狸與狗，是否擔心被派系夾殺？游表示，他加入民進黨24年，「學者是公共財，屬於整個黨，不屬於派系。」他強調只是講真話，當權派聽了很刺耳、不喜歡他而已。

游盈隆日前批黨內保皇勢力橫行、卓榮泰被當權派拱出來，卓高舉「不貼標籤、不出惡言」作為回應。對此，游盈隆澄清，保皇黨是一個現象，他以政治學者身分描述社會現象，「我從來沒講過卓榮泰是保皇黨！」談到與卓的交情，他說，20多年前卓競選北市議員曾邀他助講，2人過去像兄弟一樣，「之前我們是水乳交融、惺惺相惜。」

競爭合作與他黨互動

2019年1月27日登場的台北、台中立委補選，是新任主席首場戰役。游盈隆認為，提名在主席改選前已定案，勝敗責任不該由新任主席承擔，要由整個黨承擔。他雖不敢訂出選戰目標，但他相信有能力把災害降低到最小、讓黨的利益極大化。

與台北市長柯文哲未來如何合作，也是民進黨下任黨主席的重要課題。圖為雙城論壇柯文哲與上海市副市長周波的會面畫面。（台北市攝影記者聯誼會提供）

九合一選舉後，綠營與台北市長柯文哲間綠白關係何去何從？游盈隆說，蔡總統選前7次為民進黨提名的姚文智站台，和柯過節很深，「你去跟人家綠白合作，到底要合作什麼？」他表示，民進黨應有大黨風範，要有兄弟登山、各自努力的心理準備，就算合作也該有更神聖的目的，如果只為短期黨的利益搓圓仔湯，那又算什麼？

至於與其他政黨互動，游盈隆以既競爭又合作形容。他指出，若不與其他政黨合作就達不到目標，就該尋求合作，像修憲勢必要跟國民黨合作，否則國民黨反對，修憲就過不了關，沒必要每次都你死我活、尖銳對立。

在黨內無派系屬性的游盈隆自比獨來獨往的「獅子、老虎」。

游盈隆從政以來最為人知的是他返鄉回花蓮參選縣長、立委，卻4度敗陣。他形容，當年是充滿俠義心腸的年輕學者，返鄉追隨前主席黃信介元帥東征、開拓票源。17年後，他以孤鳥姿態挑戰黨魁大位，能否獲得黨員青睞？下週日答案揭曉。

妻受夠了反對參選　游：靠理想性說服

游盈隆接受本刊專訪時透露，這次參選黨主席，妻子施嘉玲相當反對，「我太太一直都很緊張啦！她不希望我參選，覺得參選總是很痛苦啦！要跟黨內競爭這樣的過程，她受夠了！」

施嘉玲在游盈隆花蓮4度參選都全程陪伴、力挺，游盈隆說，妻子知道他是一個比較有理想性格的人，他試圖說服妻子，因此2人之間經過一段「很坦誠的溝通」，最後妻子才對他說：「你要這樣做，我也沒辦法阻擋你啦！我也瞭解了，你去做吧！但我還是不同意啦！」


更多鏡週刊報導
【游盈隆專訪】小英拚連任　他說：當選主席就依例辦初選
【游盈隆專訪】政府政策有錯就罵　黨主席不是「Yes man」
【游盈隆專訪】府院黨挺同婚　他形容像引爆超級火藥庫

ET快訊
劉德華失聲痛哭「不能再唱了」取消3場　官方曝最新狀況
高雄1坪37萬？陳菊遭疑「12年賤賣1個梵蒂岡」王世堅喊查
1張圖看跨年多冷！最猛冷氣團「後勁很足」1夜降剩10度

關鍵字：鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／陪徐欣瑩直播吃早餐　柯文哲談台灣薪資：平均5萬開玩笑？

與丁守中互動少？連勝文大笑3聲　游淑慧跳出來解圍

找副市長篩選參選人市政不中立？　柯文哲：不是利用上班時間

影／諷賴清德年輕人薪資哪有平均5萬？柯文哲：又不是票選幹話王

影／柯媽媽跑行程更認真　柯文哲：叫得出里長名比我還多

影／國慶新北提早掛國旗台北慢半拍？柯文哲：這麼早掛幹什麼

「丁」緊市政愛東區生活館開幕！　丁守中烤雞蛋糕請民眾享口福

赴日本演講談中共勢力　姚文智指：統派媒體照餐三攻擊我

進行政院有譜？陳其邁默默跟上最新政策「掌握新媒體」

還原陳其邁9分鐘爆笑「人體衝浪」　一切攏是「下面xx」惹禍

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

「5個大拇指形狀」看個性 B型龜毛、E型霸道顧人怨

楊冪登《蒙面》爆料汗寶寶身分　線索一出根本不用猜了！

看到陳坤脫口：楊坤好帥！　 他聽到怒回「2字」…網笑噴

揭出軌內幕！尤振仲「939字聲明」　破23天沉默：無法接受超速認定

進行政院有譜？陳其邁默默跟上最新政策「掌握新媒體」

還原陳其邁9分鐘爆笑「人體衝浪」　一切攏是「下面xx」惹禍

國父紀念館成市定古蹟大巨蛋添變數　柯P：看古蹟範圍多大

下一步進府院？　陳其邁避談：賴清德留下來最重要

傳1月底見韓國瑜？柯文哲否認：都沒有人講說有去聯絡

不與韓國瑜合體唱歌　陳其邁笑：我要跟柯市長一起努力

開票夜準備敗選就宣布衝2020？柯文哲只認有兩份講稿

元旦新制房東快看！新北套房想隔間　要先問樓下屋主

影／「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

傳美國智庫密會敲訪美行　柯文哲：我好像有見過他

阿諾肌肉抽筋痛到臉部扭曲　「我在鬼門關前走一遭」

浪貓軍團霸占停車場「依偎成球」　駕駛笑：整排只睡我的車

影／未戴安全帽下山！高速過彎「直直撞」山壁身亡…老父悲：不敢相信

進行政院有譜？陳其邁默默跟上最新政策「掌握新媒體」

還原陳其邁9分鐘爆笑「人體衝浪」　一切攏是「下面xx」惹禍

詹皇公開招募言論　聯盟警告球隊涉嫌引誘合約在身球員

老鷹險搞砸22分領先　延長賽楊恩領軍宰灰狼

糗！英二戰紀念郵票出包 　美軍登陸諾曼第變登陸「印尼」

國父紀念館成市定古蹟大巨蛋添變數　柯P：看古蹟範圍多大

爽灌整瓶「豆漿燕麥」狂飄不祥預感！他回家見本尊崩潰...網洗版陰影重

政治熱門新聞

陳其邁人體衝浪　網：他嗑了什麼

李柏毅：柯文哲早計畫選2020..

陳菊賤賣高雄地？王世堅：該查

陳水扁爆蘇蔡不合內幕　揭蘇貞昌..

高屏機場案　蔣月惠罵韓國瑜

臉書遭韓粉灌爆　蔣月惠再嗆：只..

藍委砍預算！韓國瑜又爭取　綠批..

「穿越時空」自打臉　蘇貞昌被嗆..

《都更條例》三讀！政府可代拆釘..

韓國瑜要跟陸交流　蔡英文：台灣..

爭2020大位！朱立倫1月成立..

連勝文：年輕人個人背景不重要

教授批韓「光屁股說」：賣弄性幻..

「邱霸子」不怒而威　曾讓老大繳..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

藏鏡人要結婚了！　首曝正面照

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

快訊／劉德華開唱突喊卡！

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七回身亡

《還珠》晴兒19年後長這樣！鄰居是故宮

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

林志玲親PO「情侶接吻剪影」！

阿婆低喊腳好痛　麻醉醫師聽出思念密碼

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

裸體圍裙妹31連爆女歌手：劈腿出名

台灣女粉爆哭！　劉德華開唱喊卡…歌迷崩潰

泫雅「深夜內褲自拍」胸部以下線條全露.

最大鬼屋杏林醫院有買家！公告整修

孫安佐公布真實身高體重！網求PK館長

更多

最夯影音

更多

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面