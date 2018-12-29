2020非蔡英文說了算！游盈隆：2人以上就初選全民調

圖文／鏡週刊



總統蔡英文明年是否要經過黨內初選挑戰，成為民進黨主席改選的一大課題，黨主席候選人、台灣民意基金會董事長游盈隆接受本刊專訪時，舉2003年前總統陳水扁提名過程為例，強調現行黨章規定要辦總統初選又有前例，「就照制度走，開放登記！」

自認是黨內孤鳥的游盈隆指出，這次敗選象徵黨政高層捉不住民意，若政府政策抵觸黨核心價值，「黨主席不能是『yes man』，不能上頭說什麼，就說是什麼！」

游盈隆小檔案 年齡：62歲

學歷：美國北卡羅萊納大學政治學博士

現職：台灣民意基金會董事長

經歷：東吳大學政治系教授、陸委會副主委、海基會副董事長兼祕書長、研考會副主委、民進黨副祕書長

家庭：妻施嘉玲，育有1子

民進黨主席補選將於明年1月6日舉行黨員投票，新任黨魁由行政院祕書長卓榮泰與台灣民意基金會董事長游盈隆對決。九合一選舉慘敗後，延續綠色執政是下任黨主席首要課題，是否舉辦總統黨內初選，也成為綠營內部關注的議題。

堅持初選需照制度走

「總統初選既然是黨的制度，就照制度走，開放登記！」游盈隆接受本刊專訪時強調，依現行黨章，只有1人登記，中執會會做適當處理，2人以上登記就要初選並採全民調決定，「不管是蔡（英文）或賴（清德），我不會講說一定要誰不可，搞不好還有第3個（人選）啊！」

前總統陳水扁2003年爭取黨內提名是民進黨唯一前例，扁上月底透過臉書「陳水扁新勇哥物語」呼籲應辦黨內初選，並納入黨員投票。對此，游盈隆表示，近日他曾經訪扁，扁提及當年爭取連任，黨內曾開放初選登記，但僅扁一人登記，才被中執會提名連任。「有制度也有慣例，有什麼理由你要去推翻呢？」

至於黨內初選是否納入黨員投票？游盈隆表示，民進黨黨員只能投票選黨職，不能選公職，黨內民主已被摧毀很久。「但這次（2020大選）來不及了，只能照舊制，舊制就是全民調。」對手卓榮泰上週曾表達：「黨有機制，也要考量贏的策略。」游質疑：「什麼是贏的策略？有制度就照制度，有附加條件就意味著說你不會照制度嘛！」

九合一選戰後，游盈隆曾公開警告，若民進黨一成不變，立委及總統大選都會慘敗。他解釋，若以蔡英文總統為核心的領導階層不變，仍是同樣行為模式、決策風格、政策思維，那就很危險，他參選要帶來新氣象，不是延續原本模式的代理人。

檢討高層對民意盲目

對未來黨主席角色，游盈隆說，有黨籍總統及閣揆，黨應全力輔佐、協助，不能以黨領政，否則必然是災難。他也宣示，若政府政策抵觸黨的核心價值，黨必須發聲捍衛，「黨主席不能是yes man（唯命是從的人），不能上頭說什麼，就說是什麼！」

游盈隆分析，這次選戰挫敗主因是高層對民意完全盲目，例如同婚議題，執政後府院黨都挺《民法》修法，卻沒意識到社會強烈反彈，「恰好去碰到一個超級火藥庫，然後你就引爆！」他自信地說，若當黨主席，會把民進黨對民意掌握帶回到1990年代到2000年首次執政初期的水準。他也認為，人民普遍認為民進黨執政能力差，不會處理經濟、兩岸問題，政黨形象已敗壞，若新主席不瞭解問題，還是在黑暗中徒步前進，注定會失敗！

卓榮泰接受本刊專訪時，主張要大量起用立委擔任黨務主管。游盈隆直言：「那不是個好主意，事實上是個餿主意！」他強調，立委要專心問政，怎麼可能把黨務工作做好？加上明年要立委黨內初選，兼職立委到時要辭職，他主張任用有能力、有經驗，有專業的人就好。

談到理想的黨祕書長人選，游盈隆認為祕書長必須調和鼎鼐、與各派系對話，最好是黨內有分量的人。他舉1994年前主席施明德任用屏東縣長連任失利的蘇貞昌為例，這一次選戰落敗的台中市前市長林佳龍、前立委陳其邁等人都適合。他若當選，卓榮泰願任祕書長，他也覺得很好。

中國路線應辦大辯論

游盈隆日前表態，當選主席要辦中國路線大辯論。他透過專訪進一步說明，1998年民進黨曾針對許信良「大膽西進」路線進行辯論，最後達成「強本西進」共識。民進黨台獨黨綱、台灣前途及正常國家決議文代表黨內對台灣前途基本立場，經過這麼多年，是否需要增補、與時俱進？他也質疑，蔡英文2012年任黨主席時成立中國事務委員會，卻流於形式，應讓全黨參與路線辯論，達成共識，黨才會更強壯。

登記參選後，游盈隆砲火不斷，自比獨來獨往的獅子、老虎，不像成群結黨的狐狸與狗，是否擔心被派系夾殺？游表示，他加入民進黨24年，「學者是公共財，屬於整個黨，不屬於派系。」他強調只是講真話，當權派聽了很刺耳、不喜歡他而已。

游盈隆日前批黨內保皇勢力橫行、卓榮泰被當權派拱出來，卓高舉「不貼標籤、不出惡言」作為回應。對此，游盈隆澄清，保皇黨是一個現象，他以政治學者身分描述社會現象，「我從來沒講過卓榮泰是保皇黨！」談到與卓的交情，他說，20多年前卓競選北市議員曾邀他助講，2人過去像兄弟一樣，「之前我們是水乳交融、惺惺相惜。」

競爭合作與他黨互動

2019年1月27日登場的台北、台中立委補選，是新任主席首場戰役。游盈隆認為，提名在主席改選前已定案，勝敗責任不該由新任主席承擔，要由整個黨承擔。他雖不敢訂出選戰目標，但他相信有能力把災害降低到最小、讓黨的利益極大化。

九合一選舉後，綠營與台北市長柯文哲間綠白關係何去何從？游盈隆說，蔡總統選前7次為民進黨提名的姚文智站台，和柯過節很深，「你去跟人家綠白合作，到底要合作什麼？」他表示，民進黨應有大黨風範，要有兄弟登山、各自努力的心理準備，就算合作也該有更神聖的目的，如果只為短期黨的利益搓圓仔湯，那又算什麼？

至於與其他政黨互動，游盈隆以既競爭又合作形容。他指出，若不與其他政黨合作就達不到目標，就該尋求合作，像修憲勢必要跟國民黨合作，否則國民黨反對，修憲就過不了關，沒必要每次都你死我活、尖銳對立。

游盈隆從政以來最為人知的是他返鄉回花蓮參選縣長、立委，卻4度敗陣。他形容，當年是充滿俠義心腸的年輕學者，返鄉追隨前主席黃信介元帥東征、開拓票源。17年後，他以孤鳥姿態挑戰黨魁大位，能否獲得黨員青睞？下週日答案揭曉。

妻受夠了反對參選 游：靠理想性說服 游盈隆接受本刊專訪時透露，這次參選黨主席，妻子施嘉玲相當反對，「我太太一直都很緊張啦！她不希望我參選，覺得參選總是很痛苦啦！要跟黨內競爭這樣的過程，她受夠了！」 施嘉玲在游盈隆花蓮4度參選都全程陪伴、力挺，游盈隆說，妻子知道他是一個比較有理想性格的人，他試圖說服妻子，因此2人之間經過一段「很坦誠的溝通」，最後妻子才對他說：「你要這樣做，我也沒辦法阻擋你啦！我也瞭解了，你去做吧！但我還是不同意啦！」



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