▲ 小三生了2個小孩最大11歲，妻怒告通姦不起訴…都是Line害的。（圖／示意圖／達志）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市郭姓女子告林姓丈夫和小三妨害家庭，小三還生了兩個兒子，分別是11歲和9歲。基隆地檢署承辦檢察官調查始末後認為，郭女早就知道林姓丈夫外遇，曾經用Line訊息「警告」丈夫，且當時也不提告，至今已逾6個月告訴期限，予以不起訴處分。不過，郭女與林男在2018年6月離婚。

檢方指出，林男和小三承認生下2子，稱妻子郭女早就知道，且兩個兒子，分別是11歲和9歲，追溯期效已過。郭女主張，兒子在2018年3月告知此事，得知丈夫和小三在外生子，並在6月向警方提告。

檢方傳訊郭女的兒子當證人，兒子曾經一度附和媽媽說「2018年3月才知」，不過，郭女的兒子在警訊中曾自白「10年前，有到父親和小三的住處，幫忙照顧他們生的小孩」

林男在偵查庭拿出和兒子的LINE對話訊息：「媽媽說另一個女人抱著小孩，自己去找奶奶」、「媽媽問你在外面有女人，為什麼不告訴她？」；林男又拿出郭女曾傳來的訊息：「你外面的房子是要留給你外面的女人，這麼多年你沒收入只會花錢，還在外面帶女人生小孩」。

檢方認定，兒子知道兩人有通姦和相姦行為至少逾10年，兒子不可能沒有告訴媽媽；郭女也早就知道林男在外面有小三，且生了孩子，因此，郭女2018年6月對兩人提出告訴，已超過6個月告訴期間，予以不起訴處分。