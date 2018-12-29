他帶小三在辦公室「交疊呻吟」！被妻拍照抓猴還辯：只有洗澡

▲人夫帶小三在辦公室裸體親熱，還辯稱只有洗澡。（圖／Pixabay）

社會中心／綜合報導

台北一名擔任房務中介的莊姓男子與老婆結婚10年，但其妻在去年發現丈夫頻繁外宿，有出軌跡象，便找了徵信社調查。去年10月，莊妻在老公辦公室外聽到呻吟聲，當場抓到丈夫和同事劉女全身脫光交疊，怒告通姦，但因為無明確性交證據不起訴，在民事部分，台北地院判莊男、劉女應連帶賠償莊妻30萬元。

莊姓男子在2008年與擔任美甲師的妻子結婚，感情原本不錯，兩人還育有一女。去年10月某天晚上，莊妻前往丈夫的公司時，竟然聽到辦公室內傳出呻吟浪叫，於是她拿著手機衝進去抓姦，發現丈夫和劉女躺在一張行軍床，全身赤裸地在親熱，當時劉女被嚇得縮在角落，丈夫則勸阻她不要再拍。

事後，莊妻認為丈夫與小三侵害了配偶權，還造成她精神上的極大壓力痛苦，必須就醫，請求兩人連帶賠償80萬元。但莊男與劉女辯解提到，當天是因為下雨，在外跑業務淋濕了才回辦公室洗澡，劉女去洗之後，莊男在外把濕衣服脫下吹乾，劉女裸體走出來打算穿衣服，莊妻和徵信社人員就剛好闖了進來。



莊男與劉女主張只是時機巧合，兩人並沒在交往，也沒有在床上交疊，莊妻的指控根本就不是事實，而且求償的金額過高，劉女無法負擔，請求判決免賠。事後在刑事部分，雖然莊妻有拍照，但未拍到「性器交合」的證據，無法證明有性行為。因此確定不起訴。

法官認為，莊男與劉女雖無法判定是否有性交，但是確實裸體共處一室，明顯已經不是朋友間的互動，超越一般男女正常社交範圍，而且因為下雨而洗澡換衣服的證詞不足採信，因此認定莊男、劉女確侵害莊妻配偶權，考量到劉女離婚撫養一幼子，而且無固定薪資收入，判決兩人連帶賠償30萬元，可上訴。