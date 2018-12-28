他分享愛情保鮮秘訣「竟是洗婚戒」　每天把老婆當陌生人熱戀

▲傑夫總是定期清洗婚戒，提醒自己這段婚姻有多重要。（圖／翻攝自臉書／Jeff Hardy）



記者丁維瑀／綜合報導

美國奧克拉荷馬州31歲男子傑夫（Jeff Hardy）上個月在臉書分享「婚姻保鮮秘訣」，如今受到熱烈迴響。他表示，他會定期清潔婚戒，旨在提醒自己記住婚姻中應該要去做的小事，他會幫老婆抓背、買小零食，用心維護這段感情，「小事是很重要的，所以我會繼續清洗我的婚戒。」

傑夫2013年與老婆結婚，他11月29日在臉書秀出銀色婚戒，貼文底下至今仍湧入大量留言。他提到，他會戴著戒指去後院整理，等到雙手與飾品都沾染上泥土，他每周固定清潔一次戒指，這能讓他想起愛情的初衷。

當這對夫妻一起躺在床上時，傑夫會替老婆抓抓背，或去商店買對方愛吃的零食。他觀察到，很多情侶不再相愛，是因為早就停止做這些小事情，而對他來說，婚戒象徵著「健康的婚姻」，所以他也格外重視這個物品。

▲傑夫與老婆。（圖／翻攝自臉書／Jeff Hardy）



朋友曾問傑夫，「你幹麻花時間清理戒指」、「你是個男人，沒人關心你的婚戒有多漂亮」。對此，傑夫認為這些問題都是很多情侶走上分手的原因，「當你起床時，你不會在一夜過後就發現不愛了，這是隨著時間的推移而成，因為你停止做這些小事，你不再追求她（順帶一提，你結婚後也不該停止，反而應該更努力），你停止留下深刻的印象。」

傑夫表示，當老婆下班回家後，他會傾聽對方的心聲，放下手機，關掉電視，讓妻子成為他世界的中心，「讓她覺得她的一天對我來說真的很重要，它也確實如此。」

要取悅對方，不必總是得花大錢。傑夫認為，買瓶可樂給對方，或者是挑選糖果都好，「它不一定是奢侈的，只是一些小東西，讓她知道『嘿，我在想念你，我認為你會喜歡這個』。」

最後，傑夫也提到自己的秘訣，每天起床時他都假裝妻子是位陌生人，「我瘋狂愛著她，並想著今天我要怎麼讓她愛上我？」貼文已吸引19萬人按讚，許多網友也紛紛標註另一半，希望以此提醒彼此，永遠記住愛情最美的模樣。