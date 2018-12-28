影／紐約天空一片藍綠色！　變電箱爆炸如「極光」照亮夜空

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美國紐約市27日發生變電箱爆炸事件，地點位於皇后區的聯合愛迪生發電廠（Con Edison），在當日晚間發出爆炸聲響，隨後出現如「極光」般的奇幻藍綠色照亮夜空。當地市議會長約翰遜（Corey Johnson）表示，事發當時為了安全起見，皇后區的拉瓜迪亞機場（LGA）暫時關閉，同時非常幸運地無人傷亡。

▲紐約皇后區因變電箱爆炸，奇幻藍光照亮夜空。（組圖／達志影像／美聯社／路透社）

綜合外媒報導，當藍光照亮天空時，緊急電話911瞬間暴增，大眾運輸系統中也發生延誤的問題，如拉瓜迪亞機場暫時關閉、火車的7號列車也因電力故障而停駛。許多民眾將「藍光天空」的照片與影片上傳至社群媒體，甚至有人懷疑是不是外星人來了。

一名醫務司令部的員工表示，當時里克斯島監獄大樓（Rikers Island prison complex）內也停電了約25分鐘。紐約市警局則在推特表示，這場爆炸事件確實來自聯合愛迪生電廠，因變電箱故障所致，現場火勢已受控制。

▲許多民眾甚至懷疑是不是有外星人來了。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 民眾在現場拍下「藍光天空」上傳至社群媒體。（圖／路透）

負責巡邏第114分區的警方勸告民眾，盡量避開電廠周圍，以免發生危險。巡邏此分區的指揮官努涅斯（OsvaldoNuñez）表示，「藍光天空」相當壯觀，距離發電廠約800公尺處就可以看到亮光，甚至能感覺到爆炸，隨後「整個夜空瞬間變為藍色」。

聯合愛迪生公司聲明，因位在阿斯托利亞 （Astoria）的一個變電站發生了爆炸，導致電力變壓故障，已與消防局合作，公司人員及周遭居民無人傷亡，目前整起意外及斷電情況正在調查中。

▼影片取自YouTube用戶south park，如遭刪除請見諒。