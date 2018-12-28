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全台10大鬼屋之一　台南杏林醫院傳出將出售

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▲台南市中西區西門路的杏林醫院列名全台10大鬼屋之一，如今傳出可能出售，地方居民樂觀其成。（圖／記者林悅攝）

▲台南市中西區西門路的杏林醫院列名全台10大鬼屋之一，如今傳出可能出售，地方居民樂觀其成。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市中西區西門路二段上的杏林醫院，荒廢40多年，曾被列名為「全台１０大鬼屋」之一，許多綜藝節目也曾以該醫院為主題，進行靈異傳奇等節目，但最近該棟大樓外牆貼上整修公告，據了解該醫院地主，目前正與買家洽談出售事宜，引起地方熱議。

據了解，台南市中西區杏林醫院於1975年落成，由黃姓、許姓和吳姓醫生合力經營，當時號稱台南市最大的醫院，許多老台南人都曾去醫院就診過。但不過2001年代因故停業，而後就一直而荒廢至今。

醫院荒廢期間，地方曾傳出眾多靈異事件，有人說醫院有猛鬼，半夜有異聲，成為全台有名的鬼屋之一，許多電視台綜藝節目也多次以該醫院為主題，進行靈異節目，更讓該院鬼屋之名，更是出名，也因此醫院一度乏人問津。

但最近醫院外牆上貼出整修公告，引起地方熱議關心。據地方人士指出，該醫院3位醫生年事已高，想要盡快處理這棟建築物，目前正與買家洽談中，但整修部分可能是為讓建物賣相好些，才進行整修，其實這棟大樓如能順利出售，並作商業等其他利用，對地方發展而言，也是好事一樁，地方相當期待。

據了解，杏林醫院佔地約達3百坪，由於鄰近新光三越西門店、大億麗緻大飯店等等精華地段，讓這棟荒廢超過40多年的建物相當引人側目，此外因許多青年人常結夥闖入探險，並將見聞與感受PO網，而讓醫院被稱列為全台10大鬼屋之一，但也因如此造成附近民眾的困擾，許多人在裡面大吼大叫，丟擲東西，打破玻璃，妨害安寧，居民也曾張貼啟事，請民眾勿擅自入內。

如今杏林醫院傳出可能出售的消息，居民希望好事成真，讓多年的困擾也能順利落幕。

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關鍵字：鬼屋,杏林醫院,出售

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