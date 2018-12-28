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霧霾飄到韓國？　陸環境部：首爾污染源起於本地排放

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▲▼11月4～5日南韓首爾霧霾，不見N首爾塔（圖／CFP）

▲南韓首爾霧霾。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

韓國首爾市近期發生重污染天氣，有不少人認為，這些霧霾是來自於中國大陸。對此，大陸生態環境部新聞發言人劉友賓28日上午表示，在中國空氣品質近年來持續大幅改善的情況下，首爾市細顆粒物（PM2.5）濃度基本穩定並略有上升。此外，兩國的專家團隊分別對空污進行分析，結果都顯示，首爾的污染物主要來源於本地排放。

據《新京報》報導，劉友賓介紹，近年來，在中國空氣品質持續大幅改善的情況下，韓國首爾細顆粒物（PM2.5）濃度基本穩定並略有上升；從空氣污染物的成分上看，作為細顆粒物重要前體物的二氧化硫（NO2），首爾市2015-2017年的濃度均高於中國的北京、煙台、大連等城市。

首爾市11月6日至7日出現了重污染天氣，劉友賓對此表示，中國專家團隊的分析顯示，根據11月初的氣象條件，該時段並未發生大規模、高強度的平流輸送，首爾市的污染物主要來源於本地排放，韓國專家團隊的研究也得出了類似結論。

▲▼11月5～6日南韓首爾霧霾（圖／CFP）

▲首爾市民紛紛帶上口罩。（圖／CFP）

兩國的環境部長於今年6月在北京共同啟動了中韓環境合作中心，進一步加強在大氣、水、土壤等領域的政策交流、聯合研究和產業技術合作。根據工作計畫，雙方預計在2019年1月召開中韓環境合作聯委會、環境政策對話會和中韓環境合作中心指導委員會，討論確定2019年具體合作計畫。

劉友賓表示，中韓兩國的環境專家長期以來也保持了密切的溝通與合作，中日韓科學家還共同研究、開展了東北亞空氣污染物長距離輸送專案，相關研究結果計畫於2019年底發佈。 

►►南韓91人為霧霾起訴中國！　求償精神損失2.73億韓元

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關鍵字：霧霾,空污,韓國,首爾,PM2.5,環境生態部

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