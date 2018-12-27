PM2.5今年282次紅害　改善空污減半計劃提前達標

▲台北空污。（圖／記者周書羽攝）

記者崔至雲／台北報導

環保署27日公布今年度空氣品質監測成果，除臭氧以外，其餘空氣污染物濃度下降。環保署環境監測及資訊處處長張順欽指出，環保署3年前訂定降低細懸浮微粒（PM2.5）指標紅色警示目標，今年訂為不超過698次紅色警戒站日數，目前統計為282次，提前達到紅害減半。

環保署指出，PM2.5指標AQI紅色警示次數，由104年的997次、105年898次、106年483次下降為282次，符合空氣品質改善階段目標。進一步分析，全台各空品區的紅色警示站日數資料，北部及竹苗空品區站日數微幅上升，其他空品區則呈現下降趨勢。其中PM2.5達橘色提醒比率除了竹苗空品區外，其他均為下降，紅色警示比率部分，除北部及竹苗空品區略增外，其餘也都為下降或持平，環保署認為是氣象條件決定一切。

▲環保署資訊處處長張順欽認為，氣象條件將決定空污狀況。（圖／環保署提供）

另外，關於懸浮微粒（PM10）部分，張順欽表示，今年一般空氣品質測站並沒有懸浮微粒達到紅色警示濃度，但工業測站部分，有台西及麥寮2站日達到紅色等級，台西主因4月7日境外沙塵及河川揚塵造成紫色等級，麥寮則是在10月27日受到河川揚塵影響到達紅色等級。

張順欽說，環保署訂定明年度的PM2.5年均值目標是18微克，今年PM2.5的年均值17.4微克，已經提前達標，至於要達到環保署訂定的15微克年均值標準，環署預計2020年達到。