流感高峰期！南韓體感「零下19度」　高1生打針後夢遊7樓跳下

▲ 寒流籠罩，民眾全身包緊緊。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓受到今冬最強寒流籠罩，今（28）日清晨首爾體感溫度直降零下19.3度，也正式進入流感高峰期。日前才傳出一名國中少女服用克流感（Tamiflu）後出現幻聽等副作用，自12樓跳窗身亡的案件，沒想到近來又有一名確診流感的高中男學生打針後自7樓墜落，使大眾人心惶惶。

SBS電視台27日報導，一名高中一年級的金姓男學生22日出現持續高燒等症狀，前往社區醫院掛急診後確診為流感，打針後發燒症狀緩解。院方告訴金生的父親，「雖然克流感有副作用的病例，但打針不會有副作用」，金父於是帶著兒子返回家中休息，沒想到兒子隔天就被人發現從7樓家中推開窗戶跳下。

由於撞擊力道過大，金生的頸椎和脊椎受到重傷，目前仍在加護病房接受治療，所幸沒有生命危險。他的父母表示，「他（兒子）說他夢到自己掉下去，還說很痛。如果知道打針會發生這種事，就會一天24小時待在他身邊了。」

▲ 美國、日本也曾傳出幼童服用「達菲」（Tamiflu）克流感藥物後，出現幻覺、過動，甚至想要跳窗的異常行為。（圖／達志影像／美聯社）

此前，一名13歲李姓少女22日清晨被人發現陳屍在公寓1樓花壇，應是從她在12樓的房間裡，自行推開窗戶墜落。調查指出，她21日晚間10時左右服下第二錠克流感，跟家人說「要去喝水」後，卻沒有走向廚房，而是走進其他房間，行為怪異，還曾表示「聽到奇怪的聲音」。家屬當晚都以為她在房內入睡，沒想到被人發現時已經死亡。

類似事件接連爆發，使民眾對克流感等流感處方的幻覺、幻聽等後遺症感到恐慌，但食品醫藥品安全處說明，由於每個人免疫力水準不同，流感嚴重時甚至可能致命，而克流感是非常有效的治療方式，不宜任意停藥或減量服用；副作用只是暫時的，類似的意外也充分可以預防，家屬應仔細照顧服藥中的兒童及青少年。