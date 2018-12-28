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北方清潔取暖率達46%　北京已達到基本無煤化

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中國北京霧霾。（圖／達志影像／美聯社）

▲北京霧霾。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

邁入嚴冬後，大陸北方的供暖系統排出大量空汙物，是造成霧霾的原因之一。2019年全國能源工作會議27日在北京召開，會議提到，2018年清潔能源產業穩步壯大，全國可再生能源裝機突破7億千瓦，其中水電、風電、光伏發電裝機分別達到3.5億、1.8億和1.7億千瓦。此外，北京已實現基本無煤化目標。

據大陸國家能源局消息，會議總結了2018年的工作成績、分析當前面臨形勢以及部署2019年重點任務，認為2018年能源發展主要目標任務順利完成，能源供給側結構性改革深入推進，煤炭、煤電產業結構持續優化，油氣產業發展取得重要階段性成果。

此外，消息指出，清潔能源產業穩步壯大，可再生能源規劃和產業政策體系進一步完善，可再生能源裝機突破7億千瓦，在建在運核電項目有序推進，清潔能源消納狀況顯著好轉；能源行業大氣污染防治工作持續推進，清潔取暖工作全面啟動、勢頭良好，能源扶貧工作產生良好的經濟和社會效益。

▲▼北京，霧霾。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北京市12月20日的PM2.5數值超過了300。（圖／記者曾俊豪攝）

據《人民日報》報導，會議當天提到，「三棄（棄風率、棄光率、棄水率）」狀況好轉，預計全年棄風率、棄光率同比分別下降4.3和3個百分點，水能利用率95%左右。

清潔取暖方面，北方地區預計於2018年新增清潔取暖面積約15.5億平方公尺，清潔取暖率達到46%左右。能源扶貧工作力度持續加大，光伏扶貧惠及貧困人口預計達280萬戶，戶均年增收人民幣3000元左右。

國家能源局局長章建華表示，要大力推動能源高品質發展邁出新步伐，煤炭消費於2019年比重下降至58.5%左右，燃煤電廠平均供電煤耗同比減少1克，同時，到2020年基本解決棄水棄風棄光問題。

北京市農業農村局表示，從2013年起北京市正式啟動了農村地區的「減煤換煤清潔空氣」專項行動。截至12月24日，北京已有2963個村莊、約110萬戶實現了「無煤化」，在全國範圍內率先實現了平原地區基本「無煤化」。

這標誌著國務院《打贏藍天保衛戰三年行動計畫》中北京承擔的清潔取暖任務和北京「十三五」期間「煤改清潔能源」改造任務提前兩年完成，為北方地區「煤改清潔能源」工作提供了可參考、可借鑒的「北京方案」。

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關鍵字：北京,霧霾,北方供暖,空污,無煤化,清潔取暖率,三棄,棄光率,棄水率,章建華

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