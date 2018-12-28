北京首都機場「客運量破億」　大陸第一全球排第二

▲北京首都國際機場3號航廈。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

歷經9小時30分的飛行，中國國際航空CA932一架由法蘭克福飛往北京首都國際機場的客機，在28日上午平穩落地，北京首都機場也誕生了今年第1億名旅客；這也意味著該機場年旅客輸送量突破1億人次，不僅為大陸第1個旅客輸送量過億人次的機場，也成為繼美國亞特蘭大機場後，全球第2個年旅客量輸送量過億人次的機場。

綜合陸媒報導，2017年大陸國內千萬級機場共計32家，其中9000萬級為首都機場，7000萬級有上海浦東，6000萬級有廣州白雲，4000萬級5家，3000萬級2家。

▲北京首都國際機場客運量在12月28日正式突破1億人次。（圖／CFP）

在「千萬級俱樂部」成員中，多家機場實現了新突破，旅客吞吐量再上新台階。數據顯示，北京首都國際機場的旅客吞吐量，在今年1至11月已經超過了9200萬人次，並在28日上午正式突破1億人次大關，成為繼亞特蘭大機場之後，全球第2家破億的單座機場。

北京首都機場是大陸目前唯一一個擁有3座航站樓、3條跑道、雙塔台同時運行的大型國際航空站。截至目前，105家航空公司將北京首都機場與全世界65個國家和地區的296座機場相連，其中包含大陸國內（含地區）航點160個，國際航點136個。

▲北京首都國際機場T3航廈。（圖／CFP）

隨著業務量攀升和營運規模擴大，北京首都機場努力增強國際航空競爭力，不僅與國際民航組織、國際機場協會、聯合國環境規劃署等國際組織展開合作，亦積極參加國際行業會議；未來，北京首都機場還將繼續增強旅客的安全感、獲得感、幸福感，全力以赴建設世界一流大型國際樞紐機場的「四型機場」標竿，助力民航高品質發展。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！