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帶肉品可禁止入境或遣返　明年增6組檢疫犬、20名人力防豬瘟

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▲廈門機場,非洲豬瘟防疫,米格魯,檢疫犬。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲防檢局表示，明年農曆年前將會增加檢疫犬和訓練員加強防疫。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟疫情在大陸嚴重擴散到23個省，但還是有很多人不聽勸，從疫區帶各項肉類品入境，農委會27日表示， 根據法規如果是外國人帶的可以禁止入境，明年農曆年前也將增加20名邊境管理員、6組檢疫犬，加強防疫。

立法院經濟委員會今天審查「動物傳染病防治條例修正草案」，多位立委關心過年要到了，台灣和大陸往來的旅客人數會大增，該如何防堵疫情，立委蘇震清認為，應馬上利用現有法條，拒絕帶違禁品的民眾入境，才能真正將疫情抵擋在境外。

▲檢疫犬機場工作照。（圖／防檢局提供）

▲防檢局指出，已規劃動用第二預備金提出1年2億8千萬元經費，加強防疫。（圖／防檢局提供）

防檢局長馮海東說，根據法規，外國人帶違禁物，是可以禁止入境或予以遣返，只是相關細節還要再研究，下次非洲豬瘟中央災害應變中心跨部會會議會討論此事，預計將朝旅客只要從疫區帶肉類品來台就拒絕入境方向進行。

馮海東指出，已規劃動用第二預備金1年2億8千萬元經費，加強防疫措施，其中一項，明年農曆年前會增加20名邊境管理人員，同時增加6組檢疫犬（包含訓練員），預計2023年總共有76隻檢疫犬。

農委會副主委李退之說，目前行李是在入境後領取，要改成入境前檢查，須重新檢討。對於豬瘟罰鍰，外國人未繳清卻無法要求，李退之說，明年1月會開會討論。

▲廈門機場,非洲豬瘟防疫,米格魯,檢疫犬。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲李退之表示，目前行李是在入境後領取，要改成入境前檢查，還須重新檢討。（圖／記者蔡紹堅攝）

另外，行政院長賴清德指出，如果全面禁止廚餘養豬，會影響非洲豬瘟防疫工作，李退之表示，農委會如自行宣布禁用，可能會有廚餘棄置等負面問題，且禁止廚餘的方向還需和經濟部、環保署研議。

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