盧秀燕公布第六波人事　黃文彬出任都發局長

▲盧秀燕公布第六波人事，都發局長由黃文彬（左一）出任，副秘書長則由參事張金釵（右二）、陳如昌（右一）出任。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕28日公布第6波新人事，都市發展局長由黃文彬建築師出任，副秘書長由久任公務員張金釵、陳如昌參事出任。盧秀燕表示，她這一波主要就是「就地取材」，優先任用在地人才，而地方稅務、客家事務委員會、研究發展考核委員會則先由副首長、主秘暫代，若表現良好也不排除直接真除。

接任都發局長的建築師黃文彬是台中市大台中建築師公會副理事長，本身也是開業30年的執業建築師、教學28年的逢甲大學建築專業學院兼任教授，以及四季藝術教育基金會董事長等，學經歷豐富。

▲台中市都發局長由黃文彬建築師出任。（圖／記者李忠憲攝）

▲盧秀燕提到此波選人才採用就地取材，證明台中其實就有好人才。（圖／記者李忠憲攝）

盧秀燕表示，黃文彬是開業建築師，生意很興隆，當初邀約時會影響事業，幾經掙扎需要家庭支持，很榮幸邀請進入公部門打拚。

黃文彬表示，他從宜蘭到台中已經30幾年，住台中時間已比宜蘭家鄉更久，「他鄉變故鄉」。他是開業建築師，開業30年只為一件事情，就是建築。他學建築、教建築、做建築，讓他覺得非常精彩。今天接受市長邀請進入市府團隊，就要進階4.0的榮耀建築，他覺得非常期待。

他說，台中市土地面積有2214平方公里，有河川、有平原、有高山、有城鄉，住著漢人、客家人、原住民等280萬人口，在這個歷史悠久的國際城市，如何再建構一個有特色的、有生態、有經濟力的，是我們未來重要的工作目標。

黃文彬說，感謝市長肯定，讓他有機會進入市府服務團隊的一分子，其實他覺得還蠻忐忑的。他要放下自由創作建築師的工作和生活，心裡十分糾結，也要處理後續已經在進行中的案件，其實很麻煩。但他覺得，這是一個具有挑戰、學習的機會，未來在都發局局長職務，一定秉持專業、創新，竭盡所能為發展台中成為一個美麗有感的幸福城市而努力，也邀請大家一起加油。

台中市府一級主管中，目前僅剩文化局由副局長施純福副局長代理、地方稅務局由副局長沈政安代理、客委員會由主任秘書鄭育麟書代理、研考會由副主委曾能汀代理。

盧秀燕表示，有些人表現不錯就先代理試煉，如代理表現不錯，也不排除直接升任局長。