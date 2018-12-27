提醒藍營三首長建設不分黨派　賴清德還傳授「當市長」秘訣

▲賴清德主持行政院會。（圖／行政院提供）

記者賴于榛／台北報導

九合一大選就職後，甫就任的六都市長27日首次列席行政院會，據了解，行政院長賴清德會中開放「六都開講」，並在首長發言結束後指出，中央跟地方要一起合作，並強調中央建設不會分黨派，且政策是延續的，他會同意現任縣市長政策繼續執行，並現場傳授「當市長」秘訣，也就是大家的政見透過地方執行力跟中央政策，可以立於不敗之地。

選後首次列席行政院會，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲以及高雄市長韓國瑜陸續在9時30分前後搭車進入行政院並從前門進場，新北市長侯友宜雖然不是最晚抵達，但據指出，他怕會議時間即將開始，因此將預計的媒體聯防延後至會後，並從後門趕進院會現場，可最後因幕僚聯繫問題也未受訪。





行政院隨後曝光6人列席畫面，其中高雄市長韓國瑜簽名偏「卡通風」也簽超大，台北市長柯文哲則是簽最小；進場後，院長賴清德進場後則是緊握6人的手致意、寒暄；由於賴清德開放其中台中市長盧秀燕發言時間最長，最後行政院會時間開了將近2小時，比平常多了一倍。

行政院發言人Kolas Yotaka會後轉述，侯友宜、盧秀燕、韓國瑜、黃偉哲會中都有發言，賴清德聽後則表示，中央跟地方要一起合作，並強調中央建設不會分黨派，且政策是延續的，他會同意現任縣市長政策繼續執行，並開門見山告訴市長們，以他自己擔任過市長的經驗，建議各地方建設搭中央政策的便車，大家的政見透過地方執行力跟中央政策，可以立於不敗之地。

至於侯友宜提及的統籌分配稅款，Kolas指出，人事總處回應地方預算不只要看統籌分配稅款，也要看一般補助款，兩者要一起搭配，且原先也有既定方式計算；財政部則是表示，當然會配合政院期程適度修正，還需要更多討論。