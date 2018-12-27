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台中跨年晚會雙主場全台唯一　盧廣仲伍佰陪大家迎新年

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▲▼台中市政府將舉辦全台唯一雙主場跨年晚會。（圖／記者李忠憲攝）

▲市長盧秀燕出席跨年晚會記者會，貼心送上紅色圍巾給主持人阿Ken。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導
台中市政府12月31日舉辦跨年晚會，以全台唯一的雙主場晚會，陪伴民眾一同迎新年。台中市長盧秀燕27日在記者會中表示，台中跨年晚會除有伍佰、盧廣仲、四分衛等超強卡司外，后里更有倒數摩天輪燈光秀，歡迎大家踴躍參加，一起迎接新年新氣象。

台中市政府年底將舉行「2019台中市雙主場跨年晚會」，27日下午舉行記者會，市長盧秀燕、麗寶樂園度假區副董事長陳志鴻、執行副總朱康震、群健有線電視總經理林志峰、三立電視創意行銷部副總高明慧等人均出席。當晚擔綱主持人的藝人阿KEN、藝人安心亞、四分衛樂團，以及台中在地樂團海諾音大樂隊、海克力斯、最後一擊等也出席，為活動宣傳。

▲▼台中市政府將舉辦全台唯一雙主場跨年晚會。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中將舉辦全台唯一雙主場跨年晚會，今天舉行記者會宣傳。（圖／記者李忠憲攝）

市長盧秀燕表示，今年台中跨年晚會是全台唯一雙主場，有王牌主持人阿Ken、王牌的承辦單位、王牌的卡司，包括四分衛、八三夭、滅火器、麋先生、伍佰、安心亞、艾怡良等，台中在地許多獨立樂團也參與演出，堅強陣容，歡迎踴躍到台中跨年。

她也說，感謝演藝界好友一起為台中帶來美好的跨年晚會，以及多年來替台中主持跨年晚會的阿Ken。她也貼心地送上紅色圍巾給阿Ken，提醒他后里風大，要做好保暖。

▲▼台中市政府將舉辦全台唯一雙主場跨年晚會。（圖／記者李忠憲攝）

▲藝人阿Ken將擔綱后里場主持人，安心亞及四分衛樂團都將成為晚會壓軸。（圖／記者李忠憲攝）

中市新聞局長吳皇昇表示，盧市長一定會陪所有市民一起跨年，目前正安排盧市長出席的場次，原則上會在后里現場，而他自己則會在搖滾台中現場，與大家迎接新年。至於是否與正在台中演出的五月天連線，他說目前有在聯繫中，但尊重五月天最後的決定。

安心亞說，去年在台中跨年，她感受到大家滿滿的熱情，今年服裝設計特地選擇「透視風」，要再次帶給大家驚艷的感覺。四分衛樂團團長虎神、主唱阿山則說，很開心參加今年台中跨年晚會，既興奮又期待。

新聞局表示，台中跨年晚會雙主場包括晚上6點在后里麗寶樂園舉行的「2019依舊幸福 花現台中跨年晚會」，以及30、31日下午1點開始的台中文心森林公園舉辦的「搖滾台中 2019台中跨年音樂祭」。

▲▼台中市政府將舉辦全台唯一雙主場跨年晚會。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中雙主場跨年晚會卡司堅強。（圖／記者李忠憲攝）

「后里場」有搖滾天王伍佰陪倒數，金鐘金曲大贏家盧廣仲、唱跳才子鼓鼓呂思緯、亞洲天團八三夭、金曲最佳新人茄子蛋、性感天后安心亞、金曲歌后艾怡良、陳芳語等超強歌手。更將搭配亞洲指標摩天輪「天空之夢」，利用最新的擴增實境技術，打造110秒炫彩奪目燈光秀，融入繽紛花卉意象，成為全台唯一的「跨年倒數燈光秀」。

「台中場」搖滾台中除堅強藝人卡司，更以台中在地樂團為特色，規劃3大特色舞台，包括以亞洲指標性樂團演出的主舞台Flora舞台、各國多元曲風樂團演出的Green舞台、以及以亞洲徵選入選樂團演出的Sound舞台，近50組來自6個國家地區的樂團匯演，有八三夭、滅火器、閃靈、麋先生等樂團一起狂歡，還有多位深受大家喜愛的日本、南韓樂團齊聚台中。

新聞局表示，活動期間場地周邊將進行交通管制，市府在后里現場規劃4條接駁專車路線，總計有140台接駁車分別從后里火車站、花博神岡停車場、花博外埔停車場、秋紅谷公園（朝富路、市政北七路口）往返麗寶樂園。台鐵也配合增開班次，市區公車業者則配合進行部分路線改道及延後收班，歡迎民眾踴躍搭乘大眾運輸工具。有關「2019台中跨年晚會」詳細活動內容及交通資訊等，可至活動官網查詢。

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關鍵字：跨年晚會,雙主場,台中市政府,盧秀燕,阿Ken,安心亞

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