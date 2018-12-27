圖／賴清德牽手緊握6都市長　韓國瑜「卡通風」簽名超大

▼柯文哲、鄭文燦、侯友宜、黃偉哲、韓國瑜、盧秀燕列席行政院會。（圖／行政院提供，下同）

記者賴于榛／台北報導

九合一大選就職後，甫就任的六都市長27日首次列席行政院會，行政院隨後曝光6人列席畫面，其中高雄市長韓國瑜簽名偏「卡通風」也簽超大，台北市長柯文哲則是簽最小；進場後，院長賴清德進場後則是緊握6人的手致意、寒暄。

選後首次列席行政院會，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲以及高雄市長韓國瑜陸續在9時30分前後搭車進入行政院並從前門進場，新北市長侯友宜雖然不是最晚抵達，但據指出，他怕會議時間即將開始，因此將預計的媒體聯防延後至會後，並從後門趕進院會現場，可最後因幕僚聯繫問題也未受訪。





據了解，賴清德會中開放「六都開講」，其中盧秀燕發言時間最長，最後行政院會時間開了將近兩小時，比平常多了一倍。

行政院隨後曝光6人列席畫面，其中高雄市長韓國瑜簽名偏「卡通風」也簽超大，台北市長柯文哲則是簽最小，黃偉哲則偏藝術風；進場後，院長賴清德特地走到六都列席位置，緊握6人的手致意、寒暄。

行政院發言人Kolas Yotaka會後轉述，院長代表行政院恭喜六位市長高票當選，包括鄭文燦與柯文哲連任成功，也祝福其他人未來市政可以順利圓滿成功。