石虎公園完成九成停工　卓蘭鎮公所「騎虎難下」

▲斥資8千萬元的苗栗縣卓蘭鎮大安溪濕地公園工程，遭民眾質疑剷除石虎棲地，26日遭水利署與縣府要求鎮公所先行停工。（圖／ETtoday資料照）
記者黃孟珍／苗栗報導
斥資8千萬元興建的苗栗縣卓蘭鎮大安溪濕地公園工程，日前遭保育人士質疑「剷平石虎棲地、蓋石虎公園」，遭大批網友罵翻，水利處26日與卓蘭鎮公所溝通，先將溼地公園暫時停工，待完成生態復育工程後再行復工。
卓蘭鎮公所指出，濕地公園原是921大地震營建廢棄物堆置場，且長期遭濫倒廢棄物及垃圾，雜草叢生，為有效管理才爭取前瞻經費興建溪濕地公園，公所也一再重申，已配合保育團體變更設計，進行工程減量、迴避和縮減。目前濕地公園主體工程已完成9成，但如今仍有很多質疑聲浪，中央與縣府決定先行停工。
目前接近完工第一期生態景觀改善計畫工程面積5公頃，施工面積2公頃多，其餘2公頃多為草皮、植栽環境，第二期工程將與台電合作辦理植樹計畫，在基地北側植樹造林10.5公頃，預計種植1萬6000棵樹，做為生態補償。
苗栗縣政府指出，停工期間將持續請生態保護團體提供改善意見，擬妥生態保育方針及措施後再行復工，另對於執行中案件將繼續辦理生態諮詢平台，採滾動式檢討，以期苗栗縣生態保育與民生建設取得平衡。