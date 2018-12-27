石虎公園完成九成停工　卓蘭鎮公所「騎虎難下」

苗栗縣政府斥資8000萬要在卓蘭蓋一座「石虎公園」，地點卻選在石虎覓食的場域裡，引發保育人士和網友反彈！對此，生態觀察者李璟泓撰寫一篇PO文表示，依據歷年的石虎路殺資料，方圓三公里內發生了5件石虎路殺的事件，在這個濕地跨越大安溪的南岸旁也發生過一起石虎路殺的事件，所以，這裡有石虎活動是無庸置疑的，卓蘭人工濕地公園的設計現在的石虎外型筆者就不想多說了，「這就是一種譁眾取寵的作為」，且位置離卓蘭市區還是有點距離，未來真的有很高的機會會成為一座少人到訪的「蚊子公園」，到底是要將石虎推往滅絕之道還是再生之道，端看