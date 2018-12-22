影／有腦很重要…苗縣府砸8千萬剷平石虎家蓋公園　翠綠溼地剩黃土

記者葉國吏／綜合報導

第一級保育類動物石虎，全台僅剩500隻左右，主要棲息地在台中、南投、苗栗一帶，保育人員積極復育，但苗栗縣府卻反其道而行，砸下8千萬將石虎主要棲息地卓蘭溼地剷平成「石虎公園」，引發眾多網友反彈。

▲苗栗縣府花了8千萬蓋了一座石虎公園。（圖／翻攝自Facebook／高雄。愛樹人）

臉書粉絲專頁《高雄。愛樹人》發文指出，苗栗縣虎花8千萬於苗栗縣卓蘭鎮大安溪溼地，打造一座「水泥石虎外型」的生態公園，但卻因此可能破壞當地生態環境。

文中透露，該區是許多水鳥棲息地，更是石虎覓食的優良場域，如今因為公園的打造將草原、樹木剷平，剩下黃土一片。這作為也讓粉絲專頁反問「到底，為何這種荒郊野外要大興土木蓋這種相當人工的假生態公園，這8000萬完全是丟到水裡搞破壞，花錢請別人拿石頭砸自己腳！！！」

▲苗栗縣府先將石虎棲息地破壞之後，再蓋一座石虎公園。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

臉書私密社團《爆料公社》也有網友拍下公園預定地的影片，說著「石虎棲息地要蓋石虎公園！！消化預算？？… 石虎都嚇跑了，等到絕跡臺灣動物史除名，只能在電視上看巧虎了」。

其他網友也不解蓋公園的目的，紛紛留言「唉！根本是巧立名目消化預算 為何不說那裡有熊出沒？」、「石虎墓園」、「明明是在破壞棲地，以為大家眼睛都瞎了嗎？眼瞎心瞎的是政客吧！」。