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砸8千萬把苗栗石虎家變公園　專家PO千字文+衛星照狠打臉

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▲苗栗縣政府斥資八千萬，說要蓋石虎公園，卻把石虎棲息地給剷了，因起網友一片撻伐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府斥資八千萬要蓋石虎公園，卻把石虎棲息地給剷了，引起網友一片撻伐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者莊雅婷／台北報導

苗栗縣政府斥資8000萬要在卓蘭蓋一座「石虎公園」，地點卻選在石虎覓食的場域裡，引發保育人士和網友反彈！對此，生態觀察者李璟泓撰寫一篇PO文表示，依據歷年的石虎路殺資料，方圓三公里內發生了5件石虎路殺的事件，在這個濕地跨越大安溪的南岸旁也發生過一起石虎路殺的事件，所以，這裡有石虎活動是無庸置疑的，卓蘭人工濕地公園的設計現在的石虎外型筆者就不想多說了，「這就是一種譁眾取寵的作為」，且位置離卓蘭市區還是有點距離，未來真的有很高的機會會成為一座少人到訪的「蚊子公園」，到底是要將石虎推往滅絕之道還是再生之道，端看於我們的選擇。

李璟泓在臉書PO文（本文已獲授權）提到，1月到當地探查2次，當時在溼地現址的環境，看到了大約有50隻的小水鴨及10隻的花嘴鴨，還有紅冠水雞及大白鷺等鳥類活動，這些水鳥需要的環境剛好就是當時的濕地，旁邊還有較長的芒草、蘆葦等植被作為掩蔽，後來，工程就變成這樣了；而卓蘭鎮公所發出的新聞稿中指出，這塊溼地長期遭盜採砂石、傾倒廢棄物，所以才變成當時的樣貌，研判並非適合石虎生長的環境，「但是如果善用衛星資料，就會看到這段說明是部分有問題的」。

▲▼卓蘭大安溪濕地公園衛星照片對比。專家表示石虎及淺山生物都超級需要沒有阻礙的水域。（圖／生態觀察者李璟泓授權提供）

▲▼卓蘭大安溪濕地公園衛星照片對比。（圖／生態觀察者李璟泓授權提供，下同）

▲▼卓蘭大安溪濕地公園衛星照片對比。專家表示石虎及淺山生物都超級需要沒有阻礙的水域。（圖／生態觀察者李璟泓授權提供）

李璟泓比對2006年至2017年該地區狀況，他發現濕地的規模逐年擴大（2016、2017），因為有水池、有長草遮蔽的環境，當然有水也就會有兩棲類，所以就吸引了鳥類棲息，除了水鳥之外，這裡也可以發現鵐科及鶇科鳥類的活動，這樣的有長草的水域環境正是石虎埋伏的最好地點，然而這段歷史歷程中，對石虎最大的危機並不是垃圾或砂石的傾倒或盜挖，而是新建的那段140縣道，那段道路即使有部分高架，同樣成為鯉魚潭水庫附近的石虎族群要跨越至大安溪的一段高牆。

且他說，理論上，如果這塊溼地經常性的有廢棄物出現，那濕地的規模應該是逐年縮小而不是逐年擴大。而從所有的影像看，這塊溼地並沒有變小反而是逐年擴大，因此公所在新聞中先是說有規劃生態補償，希望提供給石虎利用，後來又變成說這裡非石虎棲地，這樣的說法會讓人感覺錯亂及矛盾，而最後又提到公園可以白天給人用，晚上給石虎用，想一件最實際的事，「如果石虎會去人工公園棲息，哪裡還會瀕臨絕種？」

▲▼卓蘭大安溪濕地公園衛星照片對比。專家表示石虎及淺山生物都超級需要沒有阻礙的水域。（圖／生態觀察者李璟泓授權提供）

▲▼卓蘭大安溪濕地公園衛星照片對比。專家表示石虎及淺山生物都超級需要沒有阻礙的水域。（圖／生態觀察者李璟泓授權提供）

李璟泓沉重地說，近年來的前瞻建設，多是將這些水系大量開發整治為人工化甚至是水泥化的環境，並且企圖引入大量的人為活動。這對石虎在內的其他淺山動物而言將會是一種重大的傷害，「我們應該關心的是這個水池開放式的斜坡及周圍的人行步道，事實上都是野生動物不喜利用的人工設施。而這樣的設計在許多像沙鹿南勢溪或是綠川、柳川上都可以看到更誇大的工程痕跡。這對溪流（不管是野溪或是都會區的水路）都是一種以人為本的多餘設計」。

從現有的空拍照片看，李璟泓說，現在人工溼地的設計已經很難讓原來的小水鴨回來活動，石虎也不至於會再到這裡利用（只能說也許也是件好事）。他強調，這樣的前瞻建設是不應該存在的，這樣的8000萬應該是前瞻性的買下石虎棲地作為淺山生物的避難所。買下棲地讓它成為像日本一樣的龍貓森林才是有前瞻性的政府該做的。甚至於這些經費提供給淺山生態保育研究、動物通道的設置及及路殺研究改善或是推動友善石虎的農作、生活及雞舍改善防範都比蓋這些工程有意義的多。

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關鍵字：石虎,卓蘭,濕地,公園,苗栗,棲地,淺山動物

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