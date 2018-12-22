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影／苗栗花8千萬剷掉石虎的家變石虎公園　網轟：有無腦真的重要！

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▲苗栗縣政府斥資八千萬，說要蓋石虎公園，卻把石虎棲息地給剷了，因起網友一片撻伐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府斥資八千萬，說要蓋石虎公園，卻把石虎棲息地給剷了，引起網友一片撻伐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府斥資八千萬，要在卓蘭蓋一座「石虎公園」，地點卻選在石虎覓食的場域裡，活生生的把原本屬於石虎的棲息地給剷了，把原本的綠樹草地，都變成黃土水泥，這也讓保育人士痛批，政府是在消耗預算嗎？網友也稱這政府「真是蠢爆了！」

▲原本綠意盎然的石虎棲息地，如今變成水泥石頭的石虎公園。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼原本綠意盎然的石虎棲息地，如今變成水泥石頭的石虎公園。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

一名網友在《爆料公社》上PO出一段影片，內容是山坡旁一片原本的綠地，全變成了石頭和水泥鋪面，怪手還在忙著將石頭排列整齊，看似要造出一個人工池塘。但鏡頭拉遠一看，這不就是石虎的棲息地嗎？

網友全都傻眼並回應「是石虎墓園吧！」、「沒關係，到時候公園裡就會擺滿了真正的石，虎！」、「苗栗真是讓人猜不透的地方啊！」、「好列入下次選舉政見」、「有無腦真的很重要」。

《高雄。愛樹人》也PO文寫到「苗栗花8000萬把石虎棲地摧毀，然後說這叫做卓蘭石虎「生態公園」，配合水泥工程圍出來『可愛』的石虎外型，倒有點為失去生存權的石虎立碑的哀傷悲壯。」、「這地方本來是個5公頃的自然野地，有高草、森林、濕地，周邊很多水鳥棲息，更是苗栗淺山一帶石虎覓食的優良場域，結果現在只剩下黃土一片，到底，為何這種荒郊野外要大興土木蓋這種相當人工的假生態公園，這8000萬完全是丟到水裡搞破壞，花錢請別人拿石頭砸自己腳！」

▲網路社團上也比較了改建前和改建後的照片。（圖／翻攝自Facebook／粉絲團《高雄。愛樹人》）

▲網路社團上也比較了改建前和改建後的照片。（圖／翻攝自Facebook／粉絲團《高雄。愛樹人》）

苗栗縣政府也對此做出表示，這是因為921地震發生時東勢及卓蘭受損嚴重，此基地既成為當時的土石廢棄堆置場，又因砂石場清運廢棄土石時疑似超挖土石方，多年後才形成核定前的水池窪地雜木林自然情形，且現基地還殘留相當多的廢棄物土方，衍生出許管理上的問題。

縣政府也強調，工程執行面上也積極與台灣石虎保育協會做多次的意見交流、現勘及會議說明，雙方也取得一定的共識度，也將會把協會的意見納入計畫設計上修正，且為了對於濕地公園執行的生態傷害減少。

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關鍵字：石虎,棲息,公園

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