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「百大年度熱銷王」買一送一起！量販跨年元旦限時2天滿2000元再打9折

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▲▼量販跨年優惠 。（圖／業者提供）

▲愛買首創跨年購物節狂灑2000萬。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接2019年到來，各家量販紛紛祭出跨年優惠促銷活動。其中，愛買更首度舉辦跨年購物節，不僅推出百大熱銷品買一送一起優惠，還於2018/12/31、2019/1/1限時2天，祭出HAPPY GO會員單筆付款金額滿2000元再打9折好康，最高回饋300元。

看準今年元旦連假連續四天商機，愛買首次推出跨年購物節，預計開灑2000萬新年購物金，且期間刷遠東商銀、台北富邦、土地銀行等6家銀行信用卡，限量加碼再送50元。另自即日起至2019/1/8，還有日本濾掛咖啡、跨年派對餅乾、養生飲品等超過230項熱銷商品買一送一優惠。

愛買指出，這次也盤點2018年度百大熱銷品祭出優惠，首推月銷破萬盒咖啡王「UCC濾掛咖啡」特價318元買一送一，以及年度泡麵榜冠軍「台酒花雕雞袋麵」回饋價126元。預計這次活動能增長比往年多3成的業績。

而家樂福則於元旦1/1當天推出限定一天活動，包含全台量販店單筆消費滿2000元贈200元現金折價劵，以及便利購單筆消費滿1000元送100元現金折價劵。另外，即日起至2019/1/2止至戶外跨年專區消費滿999元以上，立即享10%現金回饋。

另外，頂好超市則針對跨年派對需求，推出超過100種酒類、飲品和零食等跨年必備商品。同時，更推出歷年來廣受好評的驚喜福袋，讓消費者能以99元的優惠價格購買價值900元的福袋，內含多種現金抵用劵、商品抵用劵以及各種驚喜好禮。

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▲▼量販跨年優惠 。（圖／業者提供）

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