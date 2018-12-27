想賺跨年財！　毒販租車運毒　遭警圍捕趁隙丟包

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區福營派出所員警執勤時，發現一部租賃車形跡可疑，盤查時加速逃逸，經警網攔查，駕駛座男子偷偷將裝有毒品包包丟在路邊，遭警眼尖識破，在裡面查獲海洛因、安非他命、FM2等毒品，嫌犯稱想趁跨年賺一筆，租車運毒，幸好即時查緝，訊後依毒品危害防制條例移送偵辦。

▲徐姓、田姓男子2人想趁跨年大賺一筆，租車運毒躲避查緝，但仍遭警方眼尖逮補。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼徐姓、田姓男子2人想趁跨年大賺一筆，租車運毒躲避查緝，但仍遭警方眼尖逮補。（圖／記者陳以昇翻攝）

26日晚間11時許，新莊區福營派出所員警執勤巡邏，在後港一路與建國二路口時，發現一部租賃小客車行跡可疑，上前攔查時，該車並未靠邊停車反而加速逃逸，員警立即通報線上警網進行攔查圍捕。

駕駛徐姓男子（31歲，毒品、竊盜前科）遭攔下後推託因緊張才會加速逃逸，趁機將一只包包丟在路旁，員警眼尖識破大聲喝斥，嫌犯才乖乖拿起包包打開，在裡面查獲4包海洛因（5.22公克），安非他命（0.31公克），3顆FM2，並在副駕田姓男子（38歲）身上找到10顆FM2毒品，嫌犯稱想趁跨年賺一筆，租車運毒躲避查緝，沒想到就被抓了，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。