跨年「8家咖啡優惠」懶人包來了！全家第2杯1折、cama拿鐵2杯99元

記者曾婉婷／綜合報導

2019年即將到來！由於今年適逢四天連假，因此預估車潮及人潮將提前於周五（12/28）晚上開始湧現。對此，除了四大超商推出咖啡優惠外，連鎖咖啡業者也紛紛祭出好康，包含伯朗咖啡、西雅圖咖啡等。而此篇即整理了目前8家咖啡優惠懶人包，供消費者參考。

★自即日起至1月8日，小7推出CITY CAFE全品項任選第二杯半價優惠活動，含黑糖珍珠撞奶、精品咖啡、氮氣系列商品及現萃茶全品項。

★全家於12/31與1/1兩日，推出會員可享大杯熱美式與大杯熱拿鐵第二杯1折好康，並自12/26至1/1期間還有零食飲料優惠，包含午后時光阿薩姆奶茶330ml買二送二，薯片先生紫薯口味、BUFF能量飲料-戰力紅買一送一，以及健達奇趣蛋-女孩版原價一件35元，特價第二件10元。另自12/29到1/1期間，現煮關東煮手工高麗菜捲，會員可享買一送一優惠價。



此外，聚餐必備的炸雞，全家在5間bb.q Chicken炸雞複合店也推出限定優惠，自12/28到1/1期間，購買bbq半半炸雞套餐任選兩口味，可享特價399元優惠，原價469元。

★自12月31日至108年1月2日止，凡至萊爾富門市出示Line好友獨享價活動頁面，即可享Hi Café 中杯美祿熱可可、大杯美式熱咖啡與大杯熱拿鐵，皆享同品項買一送一優惠。

另外，自12月28日至1月1日止，凡於雲端超商APP購買任一款商品並完成付款，兌換一件即享最高10倍Hi點回饋；並自即日起至108年1月1日止，門市逾百項商品最高優惠5折起，包含華元鹹蔬餅、伊藤園北海道玉米茶，以及曼陀珠、萬歲牌與元本山指定品項等皆享最高優惠買一送一起。

★OK超商自12/31至1/2限時三天，推出醇品咖啡系列大杯第二杯七折優惠。同時，購買哈燒炸雞，包含棒腿和腿排（50元），可加10元就送可樂、雪碧（235ml）。

★西雅圖咖啡因應跨年期間龐大人潮需求，於12/31下午4點起至隔天1/1凌晨2點，在世貿門市與忠孝延吉門市，推出美式咖啡、拿鐵、經典可可三款飲品外帶享8折優惠。另在1月2號則推出飲品買一送一優惠活動，但石碇服務區、關西服務區、清水休息站、新營服務區等門市不參與此活動。

★伯朗咖啡館則推出「跨年元旦暢飲續杯半價」活動。凡於12/31、1/1購買酒類飲品系列，持發票可於原購買門市享同系列續杯半價。另連假過後2019年的第一個上班日1月2號，伯朗咖啡館多數門市也將舉辦飲品買一送一優惠，為上班族加油打氣。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

★星巴克歡慶2019年到來，TEAVANA茶瓦納系列也推出「探索2019無限想像」活動，凡顧客於2019年1月1日至1月6日期間點購任一大杯（含）以上茶瓦納系列飲料，可抽取新年祝福，內含飲料優惠乙份，包括全品項飲品好友分享買一送一優惠，以及茶瓦納系列好友分享買一送一優惠等。（優惠兌換期間：2019/1/1~2019/1/31）

★cama咖啡自12/26至2019/1/1止推出優惠活動，只要加入會員就可於APP優惠專區領取活動優惠券，即可享2杯中杯拿鐵跨年優惠價99元，但限兌換一組，且限相同冰熱、口味及領取方式，另本活動不可寄杯。