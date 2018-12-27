【懶人包】2019跨年百貨福袋來了　花800元拚1.2萬藍牙喇叭

▲2019各百貨店內品牌紛紛推出元旦福袋。（圖／翻攝自Retrip）

記者蔡惠如／綜合報導

過幾天就是跨年了，天氣預報天氣濕冷，百貨業者也推出元旦福袋活動搶人氣，包括化妝品、女裝、飾品、小家電甚至還有糕點食品等，其中三創生活推出800元福袋，內有最高價值達1.2萬元的藍牙喇叭，另外還有液晶電視等獎項，讓民眾新年到就先搶好運氣。

統一時代百貨台北店

元旦當天早上11點開賣，今年共推出多達34款、超過400個限量福袋，包括snidel、titty&Co.、gelato pique、JILL by JILLSTUART等日系服飾品牌，以及保養品牌SHISEIDO、KOSE、SOFINA；飾品配件ANNA SUI、JINS；家居電器UCHINO、BRUNO、象印、noafamily；餐飲食品KALDI、黑船，以及TSUTAYA BOOKSTORE等，元旦憑當日購買「時代跨年趣」DM上福袋之發票，前30名享福袋入手禮、前100名再享普希金博物館特展雙人門票+TSUJIRI飲品，另可抽知本金聯世紀酒店住宿券。

▲SHISEIDO東京櫃百優福袋組，價值4,452元，特價2,600元，限量20組。（圖／統一時代百貨提供）

▲JINS 2980眼鏡兌換券*1+驚喜小禮*3，價值2,980元，特價2,480元，限量20組。（圖／統一時代百貨提供）

三創生活

《刀劍神域‧立方幻境》特販展推出限時限量的3C動漫跨年福袋，12／29至1／1每日限量100件，內有3C大獎兌換券，有機會抽到市價1.2萬元的飛利浦藍芽喇叭、市價1.19萬元的BenQ-27吋液晶銀幕、價值8,900元的Sony無線降噪耳機等，福袋統一售價800元就能入手。

▲三創限時限量的3C動漫跨年福袋。（圖／三創生活提供）

新光三越信義新天地

2019／1／1限量開賣販售，每人每款限購1袋，主打餐廳與超市進口商品，原價2,790元IL Fresco Market義式料理福袋，特價1,200元；原價1,280元的超市驚喜福袋，內含丸米料亭之味元氣味增湯12食、日清菜籽油900ml、永井味付海苔片等，特價699元，還可抽「日本滋賀A5近江牛排組－肋眼牛排500g+紐約客牛排500g」、新光三越商品禮券100元等。

▲3盒入巧克力棒、雙層黑巧克力覆盆子、水果優格夾心餅乾等，格力高人氣福袋原價445元，特價288元。（圖／新光三越提供）

HOLA

攜手迪士尼推出限量新年福袋，包含米奇、米妮、維尼、小豬在內共推出4款公仔隨機出現，還有加碼隨機贈送的福氣好禮，包括抗菌枕、雪平鍋、購物袋與濾水壺，單品價值約299元至1,980元，福袋售價688元，全台限量6000份。

▲HOLA米奇福袋，有可愛的米奇公仔，隨機贈送。（圖／HOLA提供）

忠孝SOGO

館內各品牌包括earth music & ecology、LilyBrown、SNIDEL、FRAY I.D等，在元旦推出限量激安福袋，由館內各品牌專櫃直接販售，元旦檔期消費滿額，再送經典湯碗組、SOGO禮券、無線藍芽耳機等限量禮。