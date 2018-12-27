跨年倒數！咖啡買一送一、第二杯1折　4大超商連假優惠懶人包

▲迎接跨年四天連假人潮，四大超商全面備戰。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

跨年倒數計時！由於今年適逢四天連假，因此預估車潮及人潮將提前於周五晚上開始湧現。對此，四大超商除了掌握跨年周邊熱點提升備貨量外，也紛紛推出相關優惠活動，包含咖啡、零食飲料、炸雞、關東煮等。

針對跨年熱潮，小7超過上百間門市將全面備戰，並根據過往銷售觀察，跨年銷售冠軍是最能提神的CITY CAFE，其次為速食、冷凍品、麵包與便利用品，如暖暖包、口罩。因此，於即日起至1月8日推出CITY CAFE全品項任選第二杯半價優惠活動，含黑糖珍珠撞奶、精品咖啡、氮氣系列商品及現萃茶全品項。

而全家也推出會員限定專屬優惠，於12/31與1/1兩日，可享大杯熱美式與大杯熱拿鐵第二杯1折好康，並自12/26至1/1期間還有零食飲料優惠，包含午后時光阿薩姆奶茶330ml買二送二，薯片先生紫薯口味、BUFF能量飲料-戰力紅買一送一，以及健達奇趣蛋-女孩版原價一件35元，特價第二件10元。另自12/29到1/1期間，現煮關東煮手工高麗菜捲，會員可享買一送一優惠價。



此外，聚餐必備的炸雞，全家在5間bb.q Chicken炸雞複合店也推出限定優惠，自12/28到1/1期間，購買bbq半半炸雞套餐任選兩口味，可享特價399元優惠，原價469元。

至於萊爾富則針對元旦4天連續假期的出遊人潮，推出「咖啡買一送一、雲端超商APP Hi點10倍送，以及逾百項零食飲品5折起」等跨年限定優惠。12月31日至108年1月2日止，凡至門市出示萊爾富Line好友獨享價活動頁面，即可享Hi Café 中杯美祿熱可可、大杯美式熱咖啡與大杯熱拿鐵，皆享同品項買一送一優惠。

萊爾富指出，自12月28日至1月1日止，凡於雲端超商APP購買任一款商品並完成付款，兌換一件即享最高10倍Hi點回饋；並自即日起至108年1月1日止，門市逾百項商品最高優惠5折起，包含華元鹹蔬餅、伊藤園北海道玉米茶，以及曼陀珠、萬歲牌與元本山指定品項等皆享最高優惠買一送一起。

另外，OK超商則自12/31至1/2限時三天，推出醇品咖啡系列大杯第二杯七折優惠。同時，購買哈燒炸雞，包含棒腿和腿排（50元），可加10元就送可樂、雪碧（235ml）。