六都行政院大集合！侯友宜怕遲到趕後門　韓國瑜要爭統籌分配款

▲六都市長選後首次行政院會開會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者賴于榛／台北報導

甫就任的六都市長在選後首次列席行政院會，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲以及高雄市長韓國瑜27日陸續在9時30分前後搭車進入行政院並從前門進場，新北市長侯友宜雖然不是最晚抵達，但據指出，他怕會議時間即將開始，因此將預計的媒體聯防延後至會後，並從後門趕進院會現場。





六都市長選後首次列席行政院會，只可惜天氣不佳，陰雨綿綿，6人皆低調入場沒有在會前受訪公開談話；南二都部分，韓國瑜選前就喊高雄財政困難，更在院會前就先表態，將向行政院長賴清德爭取答應給高雄市的統籌分配款，另外則是將持續論高雄捷運延伸到路竹、林園等議題；黃偉哲則表示會反映地方建設需求等問題，也會視院會議題內容回應。

據了解，柯文哲決定不在政院受訪，藍營縣市首長侯友宜、盧秀燕、韓國瑜預計在會後合體接受聯訪，鄭文燦、黃偉哲則還在評估當中。

行政院發言人Kolas Yotaka稍早受訪則表示，行政院今天的院會是例行性的院會，六都市長可能透過臨時動議等方式表達意見，政院對於地方首長要談的議題沒有預設立場，但會後6名首長不會出席會後記者會，依然由院方轉述會議內容。