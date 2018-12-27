新兩岸論壇+藍15縣市訪京　國台辦：只要認知正確，歡迎

▲韓國瑜就職典禮上大宣示。（圖／攝影中心記者攝）

大陸中心／綜合報導

對於韓國瑜日前提及以大陸南方城市為主建構「新雙城論壇」，及苗栗縣長訪問北京的希望，大陸國台辦發言人馬曉光26日表示，只要對兩岸關係形質和兩岸城市交流的性質有正確認知，大陸方面對兩岸城市交流始終秉持著積極開放態度。

支持「九二共識」的韓國瑜在25日就職高雄市長，馬曉光在例行記者會上表示，大家注意到「九二共識」確實是兩岸關係和平發展的政治基礎，也和兩岸關係的和平發展能否長久穩定有關，也關係到兩岸同胞特別是台灣同胞的切身權益，就像水和空氣一樣重要。

▲國台辦發言人馬曉光在例行記者會上。（圖／記者蔡浩祥攝）

苗栗縣長徐耀昌日前提出，希望比照之前「藍八」模式，讓「藍營15縣市訪問北京」能夠成行，增進兩岸經貿發展、提升兩岸關係。對此，馬曉光回應，大陸願意在對兩岸關係和兩岸城市交流性質有正確認知的基礎上，和台灣更多的縣市進行交流合作。

針對台北市長柯文哲在雙城論壇後說，「九二共識」和「兩岸一家親」已被標籤化，要注重的是實質內容，馬曉光表示，「九二共識」是兩岸關係和平發展的共同政治基礎，對兩岸關係和兩岸城市交流的性質有正確認知，是開展兩岸城市交流合作的基礎。

馬曉光此次回應，或可以這句簡單明瞭的話作結，「很顯然，誰的政策好，誰能為台灣民眾過上好日子，帶來實實在在的利益，台灣民眾就跟著誰的政策走。」