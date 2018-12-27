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他面交問詳細位置　對方「防備吐8字」...網看完秒懂：一看就是地主

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▲▼ 想問確切地點，卻被買家質疑要身家調查 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲賣家想問確切地點，卻被買家質疑要身家調查 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

不少人會加入各種臉書社團買東西，若雙方距離不遠，就可以用面交的方式進行交易。一位嘉義網友日前表示，他和買家約了要賣喇叭，對方表示要在嘉義市的「民族路」見面。由於原po想要直接送到附近，因此詢問較詳細的位置，對方卻秒質疑他是不是要「身家調查」，讓他超傻眼。網友則是表示買家一看就是地主，「他只是想表達民族路都他家的啦！」

一位網友日前在臉書「爆怨公社」中發文表示，他在某社團裡賣一個喇叭，對方在下面留言請他私訊聯絡，他也立刻照做，不過買家卻過了4個多小時才回覆。雙方隨後喬好面交時間後，買方表示要在嘉義市的「民族路」面交。

原po想說貼心一點，直接送到近一點的地方，但民族路全長有2.3公里，因此詢問對方是靠近哪裡，沒想到對方竟然神回「你是在身家調查嗎？」懷疑賣家心懷不軌，讓他超傻眼表示，「這裡有同樣嘉義人，知道民族路有多長嗎？」

網友表示，「你應該反過來跟他說 ok 那我在民族路這裡，你再過來拿吧 」、「約台灣阿」、「賣家不是可以先指定面交地點嗎，這買家真的是神回覆呀，大多數都是買家配合賣家提供的面交地點不是嗎？」、「他只是想表達民族路都他家的」、「這一看就是大地主，整條民族路都包起來」

還有網友建議約嘉義更長的「垂楊路」、「世賢路」，「如果住嘉義世賢路，你不就找到明年了...」、「還好不是幾十公里的宜蘭泰雅路」、「推台中台灣大道，不長，大概24公里」。原po最後也補充說道，商品並沒有順利賣出。

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關鍵字：嘉義市,民族路,面交,地主

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