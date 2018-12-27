蔣乃辛棄選北市大安區立委　金溥聰、連勝文被點名搶出線





▲金溥聰傳出有意角逐2020北市立委。（圖／記者賴于榛攝）



政治中心／綜合報導



九合一選舉國民黨大勝，2020立委選舉藍營擬參選人大爆炸之際，國民黨立委蔣乃辛27日宣布「我將不再參選下屆大安區立委，讓後起之秀接棒！」黨內人士透露，包括被視為前總統馬英九親信的國安會前秘書長金溥聰、國民黨中央委員連勝文、甫遞補立委的林奕華都被點名積極搶進北市立委，爭取搶蔣乃辛的空缺。

蔣乃辛在臉書發文說，1981年12月25日，進入市議會登上民意代表這個舞台，當年一起進入議會的有20多位，包括郁慕明、趙少康、陳水扁、謝長廷、吳碧珠、潘維綱等人，隨著時間推移，有些朋友因為人生規劃相繼離開政壇，前天（12/25）吳碧珠議長也卸下職務不再連任，當年一起進入議會的同袍只剩他一人還在民意代表職位，心中不禁有些感慨。

蔣說，民代工作一晃眼已經38年，十次征戰連任了七屆市議員和三屆立委，衷心感激這些年來民眾鄉親的支持與肯定，然而該交棒的時候就該交棒了，思考許久，他決定不再參選下屆大安區立委，讓有新思維、新視野的後起之秀接續任務，開創新局面，讓民眾有更好生活。





▲連勝文問鼎北市立委實力堅強 。（圖／記者屠惠剛攝）



據台北市國民黨鍾小平議員日前爆料，金溥聰將規畫參選國民黨台北市大安區的法委，鍾並指出，金溥聰參選立委的目標是要角逐國會議長，與馬英九一同角逐2020被視為「馬家軍」反攻政壇目標。不過，金溥聰事後親自致電向鍾澄清，「沒有要選立委」。

連勝文是前主席連戰之子，自2014年台北市長選戰失利後，在去年黨主席選戰中，連出席郝龍斌造勢大會，最後挺黨主席吳敦義舉動，包括親近連勝文的台北市議員徐弘庭、張斯綱、台中市議員黃健豪等勝出，以及連家軍超過30位黨代表，顯示連勝文仍具有豐沛實力，被視為有意問鼎2020立委選舉。



選舉出身甫遞補不分區立委的林奕華也可望投入台北市大安文山區立委選舉，其他包括國民黨不分區立委王育敏、許毓仁、前立委孫大千、張顯耀也都傳出可能轉戰北市參選立委。在議員選舉中拿下選區最高票的北市議員王鴻薇、羅智強等，也被點名可能挑戰立委。



▼甫遞補不分區立委的林奕華可望轉戰區域立委。（圖／記者李毓康攝）



