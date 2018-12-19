連勝文小妹超文青喜帖曝光！歸寧宴週六登場　連家最愛飯店就在這

▲趕在返回英國前，國民黨前主席連戰小女兒連詠心與夫婿馬塞爾，週六晚間在寒舍艾美酒店舉辦歸寧宴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨前主席連戰小女兒連詠心今年9月15日低調嫁給英國藝術家馬塞爾（Marcel），連家人舉家飛往英國觀禮，馬塞爾隨後在10月到12月來台擔任寶藏巖的駐村藝術家。本刊調查，趕在連詠心夫婦返回英國前，連戰與連方瑀將於週六邀請親朋好友參加兩人的歸寧喜宴，了卻連戰一樁心事。

連詠心兩週前將臉書封面相片改為一張色彩繽紛的油畫，圖中有一對男女，身邊環繞許多動物，看起來很溫馨。

▲連詠心夫婦喜帖與這張圖十分類似。

連家友人透露，連詠心夫婦喜帖與這張圖十分類似，喜帖中連詠心身穿紅色洋裝，抱著愛犬，背上還有蝴蝶翅膀，馬塞爾則是身穿紅衣短袖配牛仔吊帶褲，脖子上還繫黃絲帶，模樣十分可愛，兩人身邊分別有隻天鵝和鹿，頭頂上還有兩隻鳥組成的紅色愛心，畫風細膩且含義深遠。喜帖是馬塞爾親人所畫。

連詠心夫婦歸寧喜宴將在寒舍艾美酒店舉行，連家人十分低調，由連戰出面邀請國民黨內大老、同事和部屬，國民黨中央委員連勝文邀請自己親近好友，以及連詠心也找好朋友來參加。

國民黨前主席連戰與夫人連方瑀將於週六在寒舍艾美酒店替小女兒連詠心與夫婿馬塞爾（Marcel）舉辦歸寧喜宴。無獨有偶，連戰於2015年也包下三樓宴會廳，席開近五十桌，邀請政商名流參加，慶祝他八十大壽和連方瑀的50周年金婚。連家人似乎特別偏愛寒舍艾美。

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