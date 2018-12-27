連勝文「不重視家庭背景」　培養年輕人靠自己努力

▲國民黨中央委員連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨中央委員連勝文積極培養黨內青年，本次九合一選舉，除了子弟兵徐弘庭、黃健豪、張斯綱外，強力輔選的青壯派包括李明賢、闕枚莎、王鴻薇、陳炳甫、李柏毅、陳明義、陳偉杰、耿葳，共11人全上。連勝文說，培養年輕人，首先重視的性格，家庭背景並不重要，「未來還是會持續幫助年輕人，不用靠風水，也不用靠拍馬屁，或永遠在期待上級關愛的眼神，就靠我們自己，共同來努力」。

連勝文表示，在他辦公室同一個位子上，已經接連出了徐弘庭、黃健豪兩個年輕的市議員，他們都在同樣的位置上坐了兩年，經歷了一定的產經專業訓練，也都是在三十歲上下第一次參選即當選！

連勝文指出，這兩個沒有什麼特殊背景的年輕人，靠自己的奮鬥才是勝選關鍵。以新當選的黃健豪為例，他是個努力、積極的年輕人，他曾擔任國民黨青年團總團長，也曾幫忙輔選，後來到經濟部工作，再擔任天使基金的經理人，參與扶植青創產業，具有輔導創新及創業的專業，更是一名孝子，當他得知父親罹患肝病，毫不猶豫就決定捐肝救父，令人感動。

連勝文強調，他培養年輕人，首先重視的就是性格，要正派而且積極主動，希望這些年輕人能夠主動面對機會與挑戰，積極的尋找解決問題的方法，做錯沒関係，但一定要從錯誤中學習。

第二，連勝文指出，他極度重視產業或財金專業的訓練，並不在乎年輕人學校科系是唸什麼，但對自己不懂的事，是否願意在工作中學習非常重要，「我認為想從政的人，必須要有一定的產業或財金訓練，不能滿腦子都是政治，而對經濟毫無概念」像徐弘庭對金融投資及電子支付非常了解，而黃健豪則是對創新創業及電商和虛擬貨幣非常有概念。

「我們並不重視個人的家庭背景，因我認為個人的表現才是最重要的！做人正派，堅持理念，做事認真且有耐心，這才是最好的特質！」連勝文強調，未來仍會持續培養願意努力的年輕人，幫助他們，不用靠風水，也不用靠拍馬屁，或永遠在期待上級關愛的眼神，就靠自己努力。