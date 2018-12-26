超暖心！「最遙遠的交換禮物」　55位民眾提供120份禮物

▲「最遙遠的交換禮物」，55位民眾提供120份禮物，讓小孩子們超開心（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「最遙遠的交換禮物」12月25日在屏東縣小墾丁渡假村溫馨展開，滿州國中的國中生以「滿州之美」為主題，共有33位同學參加交換禮物，投稿34幅畫作品，涵蓋港口吊橋、七孔瀑布、里德草原與璀璨星空等，另民謠阿嬤也被畫入其中。

小墾丁渡假村總經理張福生表示，今年感謝知名超馬選手林義傑下榻小墾丁舉辦超級馬拉松賽事，帶動地方觀光；因此在聖誕節，為滿州國中舉辦交換禮物，有55位民眾捐贈共120份珍貴的禮物與小畫家們交換，其中有保溫瓶30餘隻、有儲值的一卡通38張以及12份精美蠟筆禮盒，讓滿州國中的小畫家與合唱團度過一個快樂的聖誕節。

▲孩子的畫換到的禮物▼

滿州國中校長藍麗玉表示，校園孩子們擁有許多天賦，因此，除了鼓勵孩子讀書升學外，更鼓勵孩子們參與合唱團等，讓孩子們以繪畫呈現滿州之美，作為家庭聯絡簿的封面或封底，獲得偏鄉飯店的迴響與社會的肯定，讓她很感動。

▲小朋人畫的星空▼車城國中校長藍麗玉



活動策展人黃耀寬說，原本只是孩子們用繪畫交換禮物，經過討論更開放滿州國中合唱團用歌聲交換禮物，更擴及與車城國中共襄盛舉，感謝ToyWonderland玩具物藏館、城市創意發展有限公司、台灣閱讀文化基金會、紅門互動股份有限公司與7-11滿州門市等單位全力支持。加上馬堅勇、陳瑞玲、張金塗、董建宏、施美旭、陳中興、陳秀鳳、柯喬凱、張瀞文、阮雙宜、白怡萱、黃敏賢等人默默守護，讓滿州鄉今年的聖誕節特別不同。

▲阿嬤的月琴也入畫。

他並感謝蝸牛音樂創辦人暨台灣吉他學會理事蕭詠中，代表吉他學會捐贈12把全新的吉他給予熱愛音樂的車城國中，讓交換禮物的主題學校更加多元。

蕭詠中說，台灣吉他學會盼望把一顆顆的音樂種子播在偏鄉，用音樂帶來陽光與快樂，祝福與溫暖。車城國中主任曾美芳表示，學校的輔導老師陳逸庭長期免費教導學生彈吉他，感謝台灣吉他學會這批及時雨，讓孩子免於吉他不足辛苦。