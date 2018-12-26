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社會 社會焦點 保障人權

「漁船►排筏►蛙人」運毒招數　屏檢破470公斤60億元海洛英

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記者陳崑福／屏東報導

行政院長賴清德26日一大早就屏東地檢署勉勵屏東檢警海巡人員破獲歷年來岸際走私海洛因磚塊走私案，查扣ok牌海洛1240塊，總重約470公斤，價值60億元，收押10人，另有一毒嫌在藏匿過程死亡後漏出血水才被發現，相關單位將持續追查金流，杜絕毒品危害台灣。

▲破獲岸際最大海洛因磚塊走私案可供4700萬人吸食　行政院長賴清德南下嘉勉▼ 。（圖／記者陳崑福攝）▲行政院長賴清德頒獎給指揮偵辦該起岸際最大海洛因磚塊走私案的鍾佩宇檢察官。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

屏東地檢署檢檢察長林錦村說，該署是檢察官鍾佩宇於2017年底指揮屏東縣政府警察局恆春分局偵查隊，破獲屏東縣車城鄉某海洛因販毒集團後，成功突破主嫌張姓嫌犯心防，使其供出毒品上游，檢察官遂主動簽分他字案繼續追查向上溯源，並與主任檢察官李怡增共同研商後，因有感於本案之複雜性及矚目性，決定指揮海洋委員會海巡署偵防分署屏東查緝隊、南部分署、艦隊分署、內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心、臺南市政府警察局刑事警察大隊、屏東縣政府警察局刑事警察大隊、枋竂分局及高雄市政府警察局岡山分局、湖內分局等單位共同偵辦，並鎖定特定被告及漁船持續監控。

▲破獲岸際最大海洛因磚塊走私案可供4700萬人吸食　行政院長賴清德南下嘉勉▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲賴清德院長與有功人員合影▼屏東地檢署鍾佩宇檢察官

▲破獲岸際最大海洛因磚塊走私案可供4700萬人吸食　行政院長賴清德南下嘉勉▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

鍾佩宇說，毒品走私手法隱蔽，海陸分工細，且利用警力大都投入選舉查察及夜間行動避免遭破獲：偵辦過程查悉其等利用警力於選舉期間大部分投入選舉查察及夜間無人察覺之際，以大船載運毒品至離岸約某海浬處後，再利用另一艘船筏將毒品運至離岸邊更近處，復由其他人員穿著蛙鞋游泳出海，將毒品拉至岸邊，另由他人在陸地上接運之方式運輸毒品，以避免為警方及海巡人員、民眾發覺報案而遭查緝。

▲破獲岸際最大海洛因磚塊走私案可供4700萬人吸食　行政院長賴清德南下嘉勉▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲賴清德與有功人員合影▼海巡署人員向賴院長說明走私情形。

▲破獲岸際最大海洛因磚塊走私案可供4700萬人吸食　行政院長賴清德南下嘉勉▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

檢方指揮專案小組就掌握之事證研析後，適時偵查作為，緝獲嫌犯及查扣毒品：經多日縝密蒐證，掌握上開運輸走私毒品模式後，見時機成熟，於2018年11月19日凌晨2時5分許，在屏東縣車城鄉台26線(屏鵝公路)岸際(8.5公里處旁涵洞)，逮捕27歲林、16歲尤姓少年，共起獲第一級毒品海洛因磚1240塊（總重共約470公斤、市值約新台幣60億元）、並扣得蛙鞋1雙、游泳圈1個、飼料袋21個、尼龍繩1捆、無線電對講機1支、警示燈1顆、手機1支及車輛1輛等物，向屏東地院分別聲押林羈押禁見、少年尤收容獲准。

專案小組根據線索分別再逮獲8名嫌犯到案，另一名嫌犯在查緝時藏匿在高雄市租屋處死亡並滲出血水，樓下住戶聞到屍嗅味，報警才發現。相關嫌犯都經法院裁准羈押禁見。

▲破獲岸際最大海洛因磚塊走私案可供4700萬人吸食　行政院長賴清德南下嘉勉▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲查扣載運漁船▼賴清德院長致詞嘉勉

▲破獲岸際最大海洛因磚塊走私案可供4700萬人吸食　行政院長賴清德南下嘉勉▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

林檢察長說，毒品已是國安問題，影響國家社會深遠，「打擊毒品，永不停歇」，該案是賴清德院長任內安居緝毒專案破獲毒品海洛因數量最多之案件，亦是緝獲海洛因數量史上第二多之案件，以數據分析，1公斤純質海洛因經以葡萄糖、麵粉等稀釋，可供10萬人次吸食，470公斤×10萬人次=4700萬人次施用，以臺灣約2300萬人，可供每人施用2次，每人平均分到0.02公克，而一般人吸1口海洛因的量約0.02公克，以查獲之海洛因470公斤，足以供全臺灣人民1人吸食1口，而每人只要吸食3口就會上癮，換算全臺灣有3/1的人民會因吸食毒品而上癮，若此次未查獲本件海洛因毒品走私案，讓此1240塊海洛因磚毒品流入市面，想見將對國人身體健康及社會治安造成重大危害，因此檢警調憲海巡海關等身負重責，對打擊毒品，永不停歇。

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