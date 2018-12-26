屏東機車便當賊落網　原因有洋蔥…「媽媽給100元不夠吃二餐」

▲屏東縣東港警分局東濱派出所長郭槿樺自掏腰包購買泡麵、白米致贈鍾家。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鍾姓男子，因母親外出工作都僅留下100元給他做午晚兩餐費用，由於吃不飽，被迫行竊他人午晚餐，被東港警分局東濱派出所長郭瑾樺發現逮獲，訊後依竊盜罪送辦，但在獲悉處境，也自掏腰包購買白米、泡麵、飲料到鍾家訪視，讓郭母稱讚所長宛如人間菩薩。

▲鍾母稱讚郭槿樺是人間菩薩。

東濱港派出所長郭瑾樺日前到分局開完會議返回派出所的路上，當場查獲鍾姓男子涉嫌行竊他人掛在機車、腳踏車的晚餐，帶回調查，鍾男坦承自己只想溫飽，因為母親外出工作都留下一百元讓他買午、晚餐，可是一百元對他來說真的不夠吃，所長了解後雖當天仍以竊盜罪嫌送辦，但隔日立刻主動自掏腰包購買白米、泡麵及飲料等，親自送至鍾男家關心訪視，表達關心。

郭瑾樺表示，訪視鍾家同時，鍾母看到警方前來誤以為兒子又行竊，大聲斥責鍾男怎麼不知悔改，讓所長感到不好意思，趕緊拿出白米、泡麵等民生用品，表明只是要來關懷慰問而已。

雖然如此，鍾母緊緊握著所長的手連忙道謝，表示自己的工作薪水不高，鍾男的生活能力又比一般人還低，自己微薄的薪水養活一家實在非常吃力，很感謝所長親送物資，直稱所長宛如人間的活菩薩。