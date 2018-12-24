影／整條溪變紅銅色！「凝固劑洩漏」魚痛苦死光　竹市府啟動調查

記者陳凱力／新竹報導

新竹市靠近中華路五段61快速道路旁的海水川橋，16日被民眾發現整條溪流被染成紅銅色，而罪魁禍首就是上游鑫磊水泥廠，盛裝凝固劑桶槽疑似因破裂發生洩漏，新竹市政府環保局24日再表示，日前除監督污染業者鑫磊水泥製品公司完成死魚與汙染物清除，並持續監督底泥清除，也要求業者載送乾淨水源供農民使用，後續將調查損害農作，進行賠償作業；環保局強調，根據《水污染防治法》處以罰鍰至少250萬元，並將此案移交司法機關，配合啟動檢警環調查，詳細抽樣結果出爐後，將作為證據提供、全力協助檢方調查。

▲環檢警於水泥場內做污染調查。（圖／新竹市政府提供）



新竹市政府環保局表示，檢警環20日啟動聯合調查行動，由新竹地檢署、警察局第三分局偵察隊、環保署北區督察大隊與環保局等單位，至業者水泥廠與辦公室進行搜索採證，並扣留相關證物。

海水川溪汙染底泥尚未完全清除前，環保局命業者使用水車載運乾淨水源，沿路提供農民使用，滿足農田取水澆灌需求。環保局也表示，將持續調查因汙染造成損壞農作，並要求業者進行改善及協助相關賠償。經16日現場抽驗採樣，並要求污染業者圍阻洩漏源，在環保局監督下，業者於18日中午完成水體污染物及死魚清除作業。

▲新竹市環保局人員日前志水泥廠取樣。（圖／資料照／新竹市環保局提供）

環保局也限廠商於24日須完成底泥清除，業者調派大型機具共計15台，分段趕工清除底泥，已清運共計1,111立方米，環保局強調，業者24日若未完成清除底泥，將再告發處分，並由環保局介入主導加速清除。

環保局也強調，17日上午已將相關證物主動交由檢警環平台偵辦，後續將全力配合檢察機關之調查，追究業者刑責，絕不寬貸；清除污染方面，環保局也表示，將持續監督、恢復環境生態。

而時代力量準市議員廖子齊對此也表示，事發近十天來，在咎責方面，我們一再質疑新竹市政府：為何只依「水污染防治法」罰款，而不比照其他縣市政府作法，依立法院新修的「刑法190-1」將廠商移送法辦，請檢察官求處更重刑責？令另，過去因為「水污染防治法」不處理「過失犯」，而有許多廠商辯稱自己「不是故意的」，就能脫罪，而這次事件，環保局長在事發第一時間對媒體說「據廠商稱是非故意」，事後又只依「水污染防治法」移送，是否有替廠商脫罪之嫌？

廖子齊說，儘管新竹市府將事證移送檢調後，檢方也可獨立調查，選擇以「刑法」求處廠商刑責。但新竹市府這般只提罰鍰不提刑責的處理方式，與其他縣市政府有巨大差異，也不符常理。在現場復原方面，新竹市府雖命廠商在24日前將受污染的溪流底泥清除完畢，但我連日來到現場勘查，發現廠商復原進度仍相當緩慢。25日廖子齊也將再與環保局再到現場會勘，確認廠商清除進度。