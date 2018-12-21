桃園市2019年公告土地現值評定通過　肯德基和麥當勞都在旺區

▲桃園市全市「地王」、仍由蟬聯13年的桃園區中正路與復興路口的肯德基(商業區)拿下，其公告土地現值每坪約142.7萬元。（圖／地政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府地政局表示，2019年公告土地現值今天經市府地價及標準地價評議委員會評定通過，全市平均公告土地現值較去年下跌約1.02%，全市「地王」仍由蟬聯13年的桃園區中正路與復興路口的肯德基(商業區)拿下，其公告土地現值每坪約142.7萬元，住宅區最高宗地則落在中壢區中央東路與復興路口的麥當勞，公告土地現值每坪約86.6萬元。

地政局地價科長林鼎鈞表示，今天經桃園市地價及標準地價評議委員會評定通過的2019年公告土地現值，全市平均公告土地現值較去年下跌約1.02%，桃園區因小檜溪重劃區開發完成，致全區均價微漲。

▲桃園全市平均公告土地現值較去年下跌約1.02%，復興區因配合內政部檢討原住民保留地區段，是跌幅較大的區域。（圖／地政局提供）

復興區因配合內政部檢討原住民保留地區段，是跌幅較大的區域，其他11個行政區則呈現微跌趨勢；而桃園不動產市場，近年因受國內整體經濟景氣走緩及房地合一稅制實施影響，整體氣氛仍維持保守觀望，統計全市2019年公告土地現值作業期間(2017年9月2日至2018年9月1日)的買賣登記案件數，與前期(2016年9月2日至2017年9月1日)相當，共計約4萬件。

由於桃園市整體開發區新建案陸續完工，受供給量增加之影響，不論是新建案開價或實際成交價格均有下修趨勢。又，桃園市公告土地現值平均調幅約-1.02﹪，各行政區公告土地現值平均調整幅度則介於-2.03﹪至0.44﹪之間。其中桃園區平均調幅為0.44%，是全市唯一上漲的行政區，主要受區內小檜溪重劃區開發完成所致，若排除該區，桃園區的平均調幅則為-0.81%，其餘行政區以復興區(-2.03%)調幅居首、其次為中壢區(-1.81%)，調幅最小則是觀音區(-0.35%)。