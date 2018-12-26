　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

葉俊榮同意管中閔任台大校長　遭林憲同告發凟職圖利

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼教育部長葉俊榮請辭。（圖／記者張榮恩攝）

▲前教育部長葉俊榮因宣布「勉予同意」前國發會主委管中閔接任台大校長被告發瀆職、圖利及刑法使公務員登載不實等罪。（圖／記者張榮恩攝）

記者林裕豐／台北報導

前教育部長葉俊榮因宣布「勉予同意」前國發會主委管中閔接任台大校長下台，律師林憲同質疑，葉俊榮明知台大校長遴選程序有包括遴選委員蔡明興違背迴避義務等程序性重大瑕疵，向台北地檢署告發葉俊榮、管中閔、蔡明興等3人，涉違反貪污治罪條例之瀆職、圖利及刑法使公務員登載不實等罪。

台大校長爭議歷經三任教育部長，律師林憲同告發，根據時任教育部長葉俊榮於今年8月「不予核聘」管中閔為台大校長的內部審議，以及今年9月「行政訴願答辯」的外部答辯，可認定教育部不予承認台大校長遴選合法，以及不予承認管中閔具備台大校長適任資格。

林憲同認為，葉俊榮應受教育部「不予核聘」管中閔為台大校長的公法約束，卻在明知台大校長遴選程序有瑕疵及管中閔不具備台大校長適任資格的前提下，24日下午對外發布「勉予同意」管中閔出任台大校長，葉俊榮發聘的決定顯然是以一人私意破壞國家體制而圖利管中閔，涉犯貪污治罪條例第6條之圖利罪。

告發狀指出，台大校長遴選會是依教育部的行政委任授權，該校長的遴選文件製作具備「公務上製作文書」之公文書效力，管中閔報名參加台大校長遴選時，本應據實填寫申報曾任台灣大哥大公司獨立董事，或曾在擔任公職期間至中國任教等情節，管中閔卻故意隱匿應據實登載的事項，此部分涉違反刑法之行使偽造登載不實公文書罪。
 

ET快訊
越南團落跑畫面曝光！進高雄飯店1小時變裝　153人僅剩1領隊
郭富城勾嫩妻脖子放閃！一看「右下角」網傻了：認真嗎
李連杰2愛女曝光！「高顏值+大長腿」神基因正翻
敵營戰術指導中…柯瑞「探頭偷聽」被攝影機全錄下

關鍵字：葉俊榮,管中閔,台大校長,凟職,圖利

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／一定不會忘記市民託付！　韓國瑜「中英雙語就職演說全文」

「神力女超人」白色旗袍亮相　「不科學」曲線包不住

韓國瑜就職進場　「愛與包容」揚起陳其邁競選歌曲　

南方崛起／熱情市民沿愛河高呼「選總統」　韓國瑜抵達典禮會場

影／盧秀燕草地就職　發送驚喜小物「谷關空氣」

林佳龍卸任演說展氣度　「需要他時一通電話」

越南落跑團畫面曝／入住高雄飯店1小時變裝　153人僅剩1領隊

大清早偷鋼筋較「安全」　警攔車盤查...全招了

偷窺女大生洗澡！照片被網瘋傳　他惱羞辯「幫忙抓小偷」反告人

葉俊榮同意管中閔任台大校長　遭林憲同告發凟職圖利

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

楊冪「4歲女兒給公公帶」　劉愷威爸首曝3人現況！

越南落跑團畫面曝／入住高雄飯店1小時變裝　153人僅剩1領隊

大清早偷鋼筋較「安全」　警攔車盤查...全招了

偷窺女大生洗澡！照片被網瘋傳　他惱羞辯「幫忙抓小偷」反告人

葉俊榮同意管中閔任台大校長　遭林憲同告發凟職圖利

在KTV「拍照打卡」被仇家看到　男遭砍斷手筋腸子外露

「掌握洋流」大中小膠筏搭配蛙人　走私岸際最多量海洛因磚　

「說我女友壞話」朋友酒後互毆竟有刀傷　嫌辯：我只用手打

幼稚園遭狼父性侵　女童「手繪」場景、性徵成定罪證據

20歲女大生「生日戰6男」私下是文青　男友全程直擊9女19男雜交

宜蘭市代表夫捕鰻苗落海　警消陸海空大搜救

「ETtoday看電影」看直播就有機會揹走大黃蜂！

中油工會發公投撤換董事長　戴謙「感恩接受意見」

《比悲傷更悲傷的故事》陳意涵定情項鍊被神出　Outlet千元價　

《聲林》鄭心慈耶誕開唱！　收「最爛禮物」嚇到崩潰

越南落跑團畫面曝／入住高雄飯店1小時變裝　153人僅剩1領隊

韓粉搶著收藏　韓國瑜新書一開賣衝進即時榜TOP 5

接零食百發百中！馬麻壞心「丟空氣」...呆萌金跳起來：咦？

英女王耶誕演說打破傳統談政治　警告別成為部落主義犧牲品

「腎出血啦」吳淑珍舊傷復發　急就醫要媒體：不要擋我的路

陳偉殷拚3大里程碑　將成大聯盟史上首位60勝亞洲左投

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

社會熱門新聞

9555洩偷情密碼　正宮怒騎B..

偷渡學妹回寢室！士官遭上兵勒索..

韓國瑜籲「開放陸資高雄買房」

台中22歲警賣大麻！曾灌酒駕毒..

快訊／9女19男雜交趴　主辦人..

貴婦奈奈砸重金解厄　下月行蹤曝..

沙鹿槍手身分確認　父：早知把他..

戴發奎：越南黑幫將成為台灣社會..

台版魔女的條件！女師倒追雙胞胎..

新南向後年抓309泰國賣淫女　..

韓國瑜列背信罪被告　北農案偵辦..

抓猴影片曝光！正宮Volvo載..

影／高雄女大生遭砂石車輾斃　拖..

9555抓猴坦克進廠　估20萬..

更多熱門

相關新聞

羅正方／寧輸天下，莫像咸豐輕然諾、丟氣節

民進黨大敗之後迄今，仍然盡幹些風馬牛不相干的鳥事，對的事卻揮劍自宮繳械，有些事是要對歷史負責的，可以戰死，也不能跪求偏安，就算丟了天下，也不能輸了氣節！

李艷秋：拔管的幕後黑手是蔡英文　

3度救援！賴清德再找姚立德代理教育部

管中閔上午未現身兒搖頭避談爸

教育部聘管　他：證明卡管是政治決定

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

11年前被鈕承澤逼拍床戲！柯奐如「正視性侵」反擊了

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

郭富城勾嫩妻放閃　右下角網看傻：認真嗎

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

直擊！郝龍斌、游淑慧獨處3小時

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊

車牌9555太派！他看家裡3輛1029冒冷汗

花蓮男爆有豬屍！被網灌爆秒刪文

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面